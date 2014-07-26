استقبال بی نظیر ایرانیها از صندوقهای کمک به مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع استقبال مردمی از کمک به مردم مظلوم و بی دفاع غزه را چه در واریز وجه به شماره حسابهای اعلام شده از سوی سازمان داوطلبان و چه در استقبال از صندوقهای سیار جمع آوری کمکهای مردمی مستقر در سطح کشور، فوق العاده و بی نظیر عنوان کرد.

وی به استقرار ۲۰۰ صندوق سیار جمع آوری کمکهای مردمی در سطح شهر تهران اشاره کرد و افزود: ۲ هزار و ۲۰۰ صندوق سیار جمع آوری کمکهای مردمی در سراسر کشور تا پایان روز عید سعید فطر مستقر هستند.

یادآور می شود شماره حسابهای ۹۹۹۹۹ جمعیت هلال احمر نزد بانکهای ملی، رفاه، ملت، مسکن‏، صادرات، دی، تجارت و سپه، و شماره حسابهای ۹۹۹۹۹۹ ارزی یورو نزد بانک ملت شعبه هجرت و ۷۰۲۰۷۰ ارزی دلار بانک ملی همچنان دریافت کننده کمکهای مردمی هستند.