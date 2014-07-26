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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

استقبال بی نظیر ایرانیها از صندوقهای کمک به مردم غزه

استقبال بی نظیر ایرانیها از صندوقهای کمک به مردم غزه

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از استقبال بی نظیر مردم کشورمان در کمک به مردم مظلوم غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع استقبال مردمی از کمک به مردم مظلوم و بی دفاع غزه را چه در واریز وجه به شماره حسابهای اعلام شده از سوی سازمان داوطلبان و چه در استقبال از صندوقهای سیار جمع آوری کمکهای مردمی مستقر در سطح کشور، فوق العاده و بی نظیر عنوان کرد.

وی به استقرار ۲۰۰ صندوق سیار جمع آوری کمکهای مردمی در سطح شهر تهران اشاره کرد و افزود: ۲ هزار و ۲۰۰ صندوق سیار جمع آوری کمکهای مردمی در سراسر کشور تا پایان روز عید سعید فطر مستقر هستند.

یادآور می شود شماره حسابهای ۹۹۹۹۹ جمعیت هلال احمر نزد بانکهای ملی، رفاه، ملت، مسکن‏، صادرات، دی، تجارت و سپه، و شماره حسابهای ۹۹۹۹۹۹ ارزی یورو نزد بانک ملت شعبه هجرت و ۷۰۲۰۷۰ ارزی دلار بانک ملی همچنان دریافت کننده کمکهای مردمی هستند.

کد مطلب 2338465

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