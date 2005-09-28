بحران سالمندي جهان را فرا مي گيرد

در جهان امروز سلامت سالمندان براي رشد اقتصادي كشورها بسيار ضروري است و مدتي است كه پرداختن به اين مساله در فهرست برنامه هاي اصلي سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته است كه در پي آن به منظور سلامت هر چه بيشتر سالمندان بايد پيشگيري از بيماريهاي غير واگير در سنين كودكي آغاز شود.از آنجايي كه رشد اقتصادي در هر جامعه در گرو سلامت افراد جامعه است و شيوع بيماريهاي غير واگير مانند بيماريهاي قلبي - سرطان يا افسردگي ميان سالمندان جهان افزايش زيادي يافته هزينه زيادي نيز بر جامعه تحميل مي شود. با توجه به اينكه پيشگيري همواره آسان تر از درمان است بايد با پيشگيري از موارد اين چنيني به پيشرفت جوامع كمك كرد.

به گزارش مهردر حال حاضر فعاليتهاي مثبت بسياري در حال انجام است و موفقيت هاي بسياري نيز در زمينه بهبود وضعيت سلامت افراد به دست آمده است. 60 سالگي و بالاي آن بيش از هر گروه سني ديگري در جهان در حال افزايش است و دليل آن نيز كاهش نرخ تولد و افزايش طول عمر افراد است.

البته پرداختن به مساله سالمندي براي دولتها - جوامع و خانواده ها چالشهاي بسياري ايجاد كرده است. كهنسالي در كشورهاي در حال توسعه به دليل كافي نبودن منابع موجود و برنامه ريزي نكردن مناسبت در قرن 21 با مشكلات زيادي روبرو است. اما در كشورهاي صنعتي خوشبختانه افراد پيش از اينكه به سن كهولت برسند مي توانند از منابع فراواني بهره مند شوند.

نكته قابل اينجاست كه ابتلا به بيماريهاي غير واگير و بيماريهايي كه منجر به مرگ مي شوند تا حد زيادي در سنين ميانسالي يعني 45 به بعد ايجاد مي شوند و اين مساله در ميان كشورهاي صنعتي - در حال توسعه و فقير و غني تقريبا مشابه و درمان آن بسيار گران است.

اين گونه بيماري ها مزمن و بسياري از آنها غير قابل درمان هستند و تا پايان عمر با شخص خواند ماند. اما مي توان از طريق تغيير سبك زندگي و زندگي سالم با بسياري از آنها مقابله كرد و اتخاذ شيوه هاي مناسب زندگي بايد بسيار زود آغاز شود. اينكار نيز نياز به هماهنگي كشورها و برنامه ريزي در جهت ارتقاء آگاهي هاي عمومي دارد.

تحقيقات بسيار نشان داده اند كه بيماريهاي مزمن مانند ديابت و بيماريهاي قلبي ريشه در زمان كودكي دارند و با وجود اين كه احتمال ابتلا به اينگونه بيماريهاي و ناتواني هاي ديگر در زمان كهنسالي افزايش مي يابد مسائلي مانند عدم تحرك و استفاده از دخانيات همچنين رژيم غذايي نامناسب تا حد زيادي در بروز اين عوامل موثر مي باشند.

از طرف ديگر سلامت سالمندان اهميت ويژه اي در خانواده و اقتصاد كشور ها دارد زيرا با توجه به توانايي ها و ظرفيت ها مي توانند به شغلهاي گوناگون بپردازند و علاوه بر كمك به پيشرفت كشور هزينه نگهداري و بيماري خود را نيز به جامعه تحميل نكنند.