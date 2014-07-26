تدوین برنامه 4 ساله برای پشتیبانی از نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جمع کارکنان بسیجی وزارت دفاع طی سخنانی با تاکید بر این که کلید موفقیت انسان ها در گرو درک وظیفه اختصاصی خود در تمامی حوزه ها است، گفت: اگر بشر با تدبیر و عقلانیت خود بتواند راه ها منجر به یافتن وظیفه اختصاصی را بیابد در مسیر الهی با توفیقات روزافزونی مواجه خواهد شد.

امیر سرتیپ حاتمی افزود: بسیج وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید با بهره گیری از تدابیر مقام معظم رهبری که دارای مخاطب عام و خاص است وظایف اختصاصی خود را دریافت و به نحو مطلوب اجرا کند.

جانشین وزیر دفاع تلاش جهت گسترش روحیه بسیجی در مجموعه وزارت دفاع را بسیار مهم و حیاتی دانست و تصریح کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود لازمه روحیه بسیجی در یک نظام را وجود نیروهای قادر، بیدار، مستحکم و آماده به کار تییین کرده اند.

امیر حاتمی بابیان این که مقام معظم رهبری وزارت دفاع را حساس ترین نقطه نظام می دانند که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را به عهده دارد، افزود: اگر ما توانستیم وزارت دفاع قادر ، بیدار ، مستحکم و آماده کار داشته باشیم روحیه بسیجی را در آن به وجود آورده ایم.

جانشین وزیر دفاع تصریح کرد: وظیفه همه ما به عنوان جزئی از مجموعه وزارت دفاع در سال فرهنگ، اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی این است که جهت ارتقای فرهنگ وزارت دفاع روحیه بسیجی را گسترش دهیم و نیروهای مسلح را با ارائه به موقع محصولات با کیفیت و از نظر قیمت مناسب تر آماده کنیم که برای ایفای این ماموریت برنامه چهارساله ای در وزارت دفاع تدوین و به تصویب رسیده است لذا وظیفه اختصاصی تک تک ما در وزارت دفاع تلاش همه جانبه و جهادی برای پیاده سازی برنامه مصوب در زمان تعیین شده است.

امیر حاتمی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد: انشاالله در آینده ای نزدیک تعداد نیروهای بسیجی وزارت دفاع را از 28 هزار به 50 هزار برسانیم تا مجموعه وزارت دفاع بتواند وظایف اختصاصی خود را به خوبی انجام دهد و با طراحی و تولید امکانات مورد نیاز نیروهای مسلح در تقویت اقتدار ملی و تحقق اصل بازدارندگی نقش ویژه خود را ایفا کند.