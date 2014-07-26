سیدحسین میرشفیع در گفتگو با مهر با اشاره به آمار تلفات در راه های روستایی، اظهار داشت: متاسفانه در دوماهه ابتدای امسال کاهش تلفات صفر بوده است بطوریکه در دوماهه سال گذشته 250 نفر تلفات در راه های روستایی داشتیم که این رقم امسال دو نفر هم بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه باید برای جلوگیری از افزایش تلفات در راه های روستایی برای سفرهای تابستانی اطلاع رسانی بیشتری انجام گیرد، گفت: با توجه به اینکه قصد داشتیم که سالانه 20 درصد کاهش تلفات رانندگی در راه های روستایی داشته باشیم و به کمتر از یک هزار نفر برسیم با این روند امسال به این هدف نمی رسیم.

معاون ساخت و نگهداری راه روستایی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در مجموع آمار تلفات در جاده های روستایی در سال‌های اخیر کاهش زیادی داشته است، بیان کرد: تعداد تلفات در راه های روستایی از 2 هزار و 200 نفر به 1300 نفر رسیده است و نسبت تلفات برون شهری و روستایی از 15 درصد به 10 درصد کاهش یافته است.

میرشفیع تصریح کرد: تعداد تلفات راه‌های روستایی در هزار کیلومتر از 35 نفر به 15 نفر کاهش یافته است که بهبود فرهنگ ترافیکی در راه های روستایی را نشان می دهد اما در دوماهه ابتدای امسال این روند افزایش داشت. به همین جهت به دنبال این هستیم که فعالیت جدی تری در این زمینه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه عمده مسافران در جاده‌های روستایی به راه ها ناآشنا هستند و امکان خسارت برای آنها بیشتر است، بیان کرد: باید اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه انجام شود و تنها کار فیزیکی و پلیسی جوابگو نخواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با هشدار نسبت به مسافران در سفرهای تابستانی، گفت: مسافران باید برای تردد در راه‌های روستایی توجه بیشتری داشته باشند به دلیل اینکه در جاده های روستایی پیچ های خطرناک، ادوات کشاورزی و تردد دام وجود دارد که نیاز به کنترل بیشتری در رانندگی است.البته امکان خواب آلودگی در راه‌های روستایی کمتر است.