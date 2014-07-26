رژیم صهیونیستی آتش بس انسانی را نقض می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونت چاپ رژیم صهیونیستی، در حالی که آتش بس موقت 12 ساعته در نوارغزه آغاز شده است رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به حملات خود در نوارغزه با هدف تخریب تونل ها ادامه خواهد داد.

رژیم صهیونیستی مدعی است تونل های موجود در نوارغزه برای قاچاق سلاح از سوی مبارزان فلسطینی استفاده می شود و این در حالی است که از این تونل ها برای انتقال مواد غذایی به نوارغزه استفاده می شود. نوارغزه از سال 2007 تاکنون در محاصره قرار دارد.

جنبش حماس و رژیم صهیونیستی روز گذشته توافق کردند از صبح امروز به مدت 12 ساعت آتش بس موقت برقرار شود. "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا تلاش می کند این آتش بس به یک هفته منجر شود تا طرف های درگیر با میانجیگری کشورهای خارجی بتوانند راه های منتهی به آتش بس فراگیر و پایدار را بررسی کنند.