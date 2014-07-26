کشفیات مواد مخدر در همدان 99 درصد افزایش یافت

سردار محمد مهدیان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهار ماه نخست امسال میزان یک تن و 250 کیلوگرم مواد مخدر سنتی و صنعتی در استان همدان کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه کشفیات مواد مخدر در چهار ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته 99 درصد افزایش یافته است، عنوان داشت: از ابتدای سال تا کنون پنج باند مواد مخدر در استان همدان منهدم شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه انهدام باند در چهار ماه نخست 120 درصد افزایش داشته است، ابراز داشت: رویکرد پلیس در حوزه مواد مخدر برخورد با خرده فروشان و پاکسازی نقاط آلوده است.

اجرای 135 طرح موضوعی در همدان

مهدیان نسب اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون 135 طرح موضوعی، چهار طرح محله محوری و یک طرح منطقه ای و طرح موضوعی در 45 نقاط آلوده در استان همدان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: طرح حجمی بعد از ماه رمضان در استان همدان انجام شده و این طرح عملیاتی مشترک است که در حوزه پلیس تخصصی و سایر حوز ه ها انجام می شود.

فرمانده انتظامی استان همدان اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون سه هزار و 100 نفر در حوزه مبارزه با مواد مخدر دستگیر شدند به طوریکه از ابتدای سال تا کنون 30 درصد افزایش دستگیری در استان همدان وجود داشته است.