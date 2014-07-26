هوای زنجان گرمتر می شود

محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان در 24 ساعت آینده اشاره کرد و افزود: امروز آسمان استان تا قسمتی ابری خواهد شد.



وی به وزش باد و افزایش ابر در استان اشاره کرد و اظهار داشت: از فردا با سطوح امواج جو تا آخر هفته ، آسمانی صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط استان خواهیم داشت.



مسلمی تاکید کرد: در روز دوشنبه در بیشتر نقاط استان به خصوص مناطق جنوبی، با افزایش تدریجی دما و شاهد وزش باد شدید خواهیم بود.



وی به گرمترین و خنک ترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته اشاره کردو گفت: خنک ترین منطقه استان شهرستان سلطانیه با 20 درجه سانتیگراد و گرم ترین منطقه استان شهرستان ماهنشان با 42 درجه سانتیگراد بوده است.



کارشناس هواشناسی، نوسانات دمایی شهر زنجان رابین 21 و 38 درجه دانست و گفت: انتظار داریم امروز هم 5 الی 6 درجه سانتیگراد دما افزایش یابد.



وی افزود: از فردا با نفوذ پرفشار مناطق شمال، کاهش تدریجی در بیشتر نقاط خواهیم داشت.