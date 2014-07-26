تشکل های اسلامی - سیاسی نقش راهبردی خود را در محیط های دانشگاهی ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی میرابراهیمی ظهر شنبه جلسه هم اندیشی شورای مرکزی تشکل های دانشجویی، استادان و هیئت های مذهبی دانشگاه آزاد اسلامی استان ضمن محکوم کردن جنایات اخیر صهیونیست غاصب در کشتار مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه افزود: ملت انقلابی ایران اسلامی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با مشت های گره کرده و استوار تر از همیشه بار دیگر در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافته و نفرت و انزجار خویش را همصدا با دیگر امت مسلمان در اقصی نقاط جهان از رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند.

وی همچنین با اشاره به نقش سازنده تشکل های اسلامی سیاسی در دانشگاه ها اظهار داشت: تشکل های اسلامی سیاسی در دانشگاه ها می توانند نقش سازنده ای در تحرک بخشی آحاد جامعه ایفا کنند اگر چه فعالیت این تشکل ها در گذشته دچار نوسانات و فراز و نشیب های فراوان بوده اما امروز با عنایت بر تفکر حاکم بر مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی، روح جدیدی در کالبد نیمه جان این تشکل ها دمیده شد و علاقه مندان به حضور در عرصه های سیاسی می توانند با خیالی آسوده آمال و آرزوهای خود را در قالب تشکل های سیاسی اسلامی واحد های دانشگاهی پیگیری کنند.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: تشکل های اساتید در دولت سابق بیشترین سرخوردگی را پیدا کرده و برای احیاء کردن این تشکل باید بسیار تلاش کرد تا حس اعتماد از دست رفته استادان فعال در عرصه سیاسی به آنان برگردد.

وی ادامه داد: تشکل ها بدون توجه به گرایش آنان ( در چارچوب ارزش های اسلام و انقلاب ) باید مورد حمایت مسئولان دانشگاه قرار گیرند. این به یقین همان نکته ای که مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی بر آن تاکید دارد. امروز اعتقاد بر این که در صورت حضور تمامی گرایش های سیاسی در این تشکل ها می توان محیط دانشگاهی شاداب و تأثیر گذار در عرصه های اجتماعی و سیاسی داشت.

میرابراهیمی با برشمردن آثار زیانبار عدم حضور فعال در عرصه های سیاسی تصریح کرد: خمودی، وادادگی و افسردگی دانشجویان و استادان و عدم حضور فعال آنان در عرصه های سیاسی، آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی دارد که در بیانات مقام معظم رهبری بارها به این اشاره شده است.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان تاکید کرد: تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی باید با درک واقعیت حاکم بر جهان و به ویژه ظلم و اجحافی که بر ملت مظلوم جهان روا می شود، برای محکوم کردن این ظلم ها و تجاوز ها وارد میدان شده ، همچنین نقش راهبردی و روشنفکرانه خود را در محیط های دانشگاهی به خوبی ایفا کنند و جایگاه خود را بعنوان گروه های مرجع بدست آورند.

نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت های نظارت بر تشکل های دانشجویی استان گیلان نیز ضمن محکوم کردن کشتار مردم مظلوم فلسطین بویژه مردم بی گناه غزه، از تشکل های سیاسی دانشگاهیان به عنوان کانون های مهم در قبل و بعد از انقلاب یاد کرد و گفت: تشکل های سیاسی در دانشگاه ها صاحب عالی ترین سطح تفکر و در عین حال قشر پیشتاز جامعه محسوب می شوند.

یوسف باقری افزود: جامعه پیشرو در روند توسعه ای خود دانشگاه را بعنوان پایگاه اثرگذار در جامعه می شناسند . فارغ التحصیلان دانشگاه فقط با طی مدارج علمی و صرف کسب تخصص و مهارت های رشته ای کامل نمی شوند بلکه با حضور و تمرین در صحنه سیاسی صاحب عالی ترین نگاه و تفکر در روند توسعه پایدار و همه جانبه در عرصه های مختلف کشور می شوند.

وی تصریح کرد: آنچه که امروز مد نظر اعضای هیئت مؤسس دانشگاه است، به صحنه آوردن سلایق مختلف به منظور ایجاد نشاط و شادابی سیاسی در تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی است که لازمه اصلی این کار رعایت اخلاق، امانت داری و مداراست و مبنا هم قانون و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی است. بعد از جریانات و حوادث سال 88 شاهد کاهش چشمگیر فعالیت های سیاسی چه در دانشگاه های دولتی و چه در دانشگاههای آزاد اسلامی بودیم و البته همیشه نشاط ، شادابی و طراوت سیاسی دانشگاهیان از مطالبات مقام معظم رهبری بوده است.

باقری بیان داشت: با اقبال و رای مردم به دولت اعتدال، تدبیر و امید، بستر نشاط سیاسی در همه دانشگاه ها هم فراهم شود. مطمئن باشید تخریب گران و افراطیون در این عرصه جایگاهی ندارد. در عین حال به تعبیر "حمید میرزاده " ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی باید متوجه باشیم و اجازه ندهیم تا گربه های سیاسی از فضای دانشگاه آزاد برای رسیدن به اهدافشان سوء استفاده کنند .

وی بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی این افتخار را دارد تا با تعدد اتحادیه ها، بستر را برای تلاش سیاسی جمعی با سلایق مختلف به منظور دستیابی به وحدت، تقویت روحیه و نگرش اسلامی، اخلاق جمعی، توجه به علایق و منافع ملی در عالی ترین سطح تفکرات، سکان داری می کند. حوزه فعالیت تشکل های سیاسی طبق قانون می بایستی در محدوده دانشگاه باشد و خارج از دانشگاه مشمول قانون احزاب می شود.

نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت های نظارت بر تشکل های دانشجویی استان گیلان بیان داشت: تمام تشکل ها اعم از دانشجویی و استادان به منظور برگزاری سخنرانی، تجمع و راهپیمایی، برپایی تریبون آزاد،تشکیل میزگردها در واحدهای دانشگاهی حتما باید مجوز هیئت نظارت را نیز اخذ کنند تا دچار مشکل نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی شورای مرکزی تشکلهای دانشجویی، استادان و هیئت های مذهبی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و این اعضا در سالن جلسات ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان برگزار شد.