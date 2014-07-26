به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمد قاسمی‌زاده پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب با اشاره به نزدیک شدن به عید سعید فطر گفت: در حال حاضر هشت گروه در استان به استهلال ماه می‌پردازند که از این تعداد شش گروه در شهر کرمان و دو گروه نیز در شهرهای دو چترود و سیرجان مستقر هستند.

وی ادامه داد: 9 مصلای نماز جمعه در شهرهای کرمان، زنگی ‌آباد، شهربابک، گلباف، ارزوئیه، عنبرآباد، باغین، اندوهجرد و همچنین فاز اول مصلای رفسنجان در حال بهره برداری است.

حجت الاسلام قاسمی زاده از اقامه نماز جمعه در مساجد جامع شهرهای قلعه‌ گنج، فهرج، ریگان و جبالبارز شمالی خبر و ادامه داد: بنابر سیاست‌های شورای سیاست ‌گذاری ائمه جمعه مصلا در همه شهرها احداث نمی‌شود.

این مسئول ادمه داد: مصلا در شهرهایی دارای مسجد جامع، تکیه و حسینیه ‌ای که گنجایش لازم برای نمازگزاران جمعه داشته باشد احداث نشده و نماز جمعه در این اماکن اقامه می شود.

مصلای نماز جمعه در 19 شهر کرمان در حال احداث است

وی با اشاره به اینکه مصلای اقامه نماز جمعه در 19 شهر استان کرمان در حال احداث است، افزود: افراد گمان می کنند که اعتبار ساخت مصلاها از سوی دولت تامین می ود و این در حالی است که در سال گذشته سه میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار مصوب برای مصلاهای کرمان تنها 484 میلیون تومان آن تامین شد.

حجت الاسلام قاسمی‌زاده تنها منبع مالی ستاد نماز جمعه را اعتبارات موقتی مصلاها از سوی دولت دانست و افزود: برای احداث مصلاها با کمبود اعتبار مواجه بوده و نیازمند مشارکت خیرین هستیم.

امام جمعه موقت کرمان خواستار مشارکت پررنگتر خیرین در زمینه ساخت و ساز مصلاها در این استان شد و افزود: متاسفانه روند کمک به ساخت مصلاها در سال گذشته کند بوده است.

وی در ادامه از اقامه 50 نماز جمعه در سراسر استان کرمان خبر داد و افزود: پنجاهمین نماز جمعه استان دو هفته پیش از شروع ماه مبارک رمضان در خانوک زرند راه اندازی شد.

این مسئول گفت: تا پایان سال جاری این آیین عبادی سیاسی از میان 11 شهر متقاضی اقامه نماز جمعه، در پنج شهر راه اندازی خواهد شد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان کرمان همچنین با اشاره به وجود دفتر و منزل سازمانی نماز جمعه در 39 شهر کرمان اذعان داشت: در حال حاضر در شهرهای کهنوج، مردهک، امین‌شهر، بهرمان، زیدآباد و اختیارآباد دفاتر و منازل سازمانی نماز جمعه در حال احداث است.

همکاری 60 ائمه جمعه با ستاد اقامه نماز جمعه کرمان

حجت الاسلام قاسمی زاده یاداور شد: برای ایجاد این دفاتر در شش شهر دیگر استان در حال تهیه زمین هستیم.

وی عدم استقبال روحانیون کرمان از تصدی امامت جمعه شهرستان‌ها افزود: در حال حاضر 60 ائمه جمعه موقت با ستاد نماز جمعه استان فعالیت می‌کنند.

این مسئول بر لزوم تقویت مشارکت مردم به ویژه جوانان برای حضور در صفوف نماز جمعه تاکید کرد و افزود: باید در این خصوص برنامه ریزی و فرهنگ‌سازی شود.

امام جمعه موقت کرمان پنج خرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه بعد از انقلاب اسلامی ایران را فرصتی برای فرهنگ‌سازی در خصوص مشارکت بیشتر مدم در نماز جمعه دانست و افزود: امروز دشمنان اعتقادات دینی افراد جامعه را هدف قرار داده اند و حضور نماز جمعه می تواند در کمرنگ کردن توطئه‌های فرهنگی دشمنان تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی از برگزاری نمایشگاه های فرهنگی به این مناسبت خبر داد و تاکید کرد: باید آثار و برکات حضور گسترده در نماز جمعه برای افراد جامعه تبیین شود.