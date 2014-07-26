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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۲۸

طی بیانیه ای اعلام شد:

تقدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت ایران برای حضور در راهپیمایی روز قدس

تقدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت ایران برای حضور در راهپیمایی روز قدس

ستاد مرکزی انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای از حضور ملت ایران در راهپیمایی روز قدس تقدیر و تشکر کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر ستاد مرکزی انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای  از خلق حماسه عظیم حضور  ،  وحدت ، اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران اسلامی همگام و همصدا با  «امت بزرگ اسلامی» حول محور نخستین قبله‌گاه مسلمین جهان ، در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر و تشکر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:  

دیروز؛ در آخرین جمعه از ماه پرفیض و برکت رمضان‌المبارک  ، روز  رساترین فریاد علیه سبوعیت  و موجودیت نامشروع و غیر انسانی اشغالگری و کودک کشی و تجاوز صهیونیست ها  و روز حمایت همه جانبه از فلسطین قهرمان بود .

 مردم مؤمن، روزه‌دار و انقلابی ایران اسلامی با پشت‌سر گذاشتن ایام و لیالی پربرکت قدر ، با  حضور در راهپیمایی شکوهمند و با عظمت روز جهانی قدس همگام و همصدا با سایر مسلمانان و آزادیخواهان در سراسر جهان ،  غـریـو آزادی قدس شریف و فلسطین پاره ، پاره از یورش وحشیانۀ دژخیمان پلید و این پارۀ تن اسلام  را بار دیگر سر داده و خشم مقدس و نقرت و انزجار  و برائت خود از ظلم و جور رژیم غاصب آدمکش صهیونیستی را فریاد زدند.

دیروز؛ در جای جای میهن اسلامی ایران ، از زن و مرد و پیر و جوان و کودک ، همه و همه آمده بودند تاضمن اعلام همدردی خود با زنان و کودکان مظلوم و آوارۀ غزه ای ، بگویند راهبرد ایران اسلامی همان راهبرد تاریخی وتاریخ ساز امام راحل عظیم الشان و آن حمایت همه‌جانبه ، قاطع و صریح از ملت‌های مظلوم  و ستمدیدۀ عالم به ویژه ملت مظلوم و قهرمان فلسطین به ویژه غزه مقاوم است.

دیروز دوربین های جهان صحنه هایی از  خروش عظیم اراده ها و خیزش امواج احساسات پاک جهانی در حمایت از فلسطین قهرمان و فریاد خشم علیه تجاوز و تعدی اشغالگران صهیونیستی را در دل تاریخ ثبت و به نمایش گذارد .
بار دیگر ملت قهرمان، آزاده و همیشه در صحنه ایران اسلامی در جای جای میهن اسلامی، حماسه‌ای جاودان و ماندگار به یادگار گذاشت و برگ زرین دیگری در دفتر قطور خاطرات و افتخارات ملت رشید ایران اسلامی ثبت و ضبط کرد و با گوش‌جان به ندای حق‌طلبی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حمایت از فلسطین ، این پاره‌تن اسلام ، لبیک‌گویان در راهپیمایی روز جهانی قدس ، حضوری ارزشمند یافت.

این حضور پرمعنا و کاملاً هدفمند ، یکپارچه و متحد  ایران اسلامی  همدل  ، همگام و همصدا با  « امت بزرگ رسول الله» حول محور نخستین قبله‌گاه مسلمین ؛ نشان از عمق نفوذ استراتژی ایران اسلامی و کلام الهی و  روشنگرانه و راهبرد حکیمانه و هوشمندانه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی (ره)  پس از گذشت بیش از سه دهه  از آن ، در قلوب میلیون‌ها انسان مسلمان و حتی آزادۀ جهان دارد.

در پایان بیانیه ، بار دیگر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تشکر از خالقان این خیزش عظیم اراده های استوار در حمایت از فلسطین ، غزه و قدس و نیز همچنین از اهتمام  و همت ویژه اصحاب رسانه ها و جراید ، مطبوعات ، خبرگزاری ها و تمامی فعالان عرصۀ رسانه به ویژه بخشهای خبری ، تولیدی سازمان صدا و سیما که در امر  اطلاع رسانی ، آگاهی بخشی و ترغیب و تشویق مردم به حضور در راهپیمایی و به تصویر کشیدن گوشه هایی از اقیانوس بیکران اراده های ملی بپاخواسته و دریای خروشان و مواج احساسات پاک معنوی مردم در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس ؛ این همه شور و شعور ملت‌های بپاخواسته  به ویژه ملت همیشه در صحنه و سرافراز ایران اسلامی را می‌ستاید و بر دستان و بازوان " حماسه‌سازان روز جهانی قدس"  به رسم ادب و نشانه احترام بوسه می‌زند و از این موهبت الهی جبهۀ خضوع و جبین شکر بر آستان کبریایی حضرت احدیت سائیده و  شکرگزار این نعمت بزرگ الهی  خواهد بود.

 

کد مطلب 2338551

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