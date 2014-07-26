تقدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت ایران برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر ستاد مرکزی انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای از خلق حماسه عظیم حضور ، وحدت ، اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران اسلامی همگام و همصدا با «امت بزرگ اسلامی» حول محور نخستین قبله‌گاه مسلمین جهان ، در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر و تشکر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

دیروز؛ در آخرین جمعه از ماه پرفیض و برکت رمضان‌المبارک ، روز رساترین فریاد علیه سبوعیت و موجودیت نامشروع و غیر انسانی اشغالگری و کودک کشی و تجاوز صهیونیست ها و روز حمایت همه جانبه از فلسطین قهرمان بود .



مردم مؤمن، روزه‌دار و انقلابی ایران اسلامی با پشت‌سر گذاشتن ایام و لیالی پربرکت قدر ، با حضور در راهپیمایی شکوهمند و با عظمت روز جهانی قدس همگام و همصدا با سایر مسلمانان و آزادیخواهان در سراسر جهان ، غـریـو آزادی قدس شریف و فلسطین پاره ، پاره از یورش وحشیانۀ دژخیمان پلید و این پارۀ تن اسلام را بار دیگر سر داده و خشم مقدس و نقرت و انزجار و برائت خود از ظلم و جور رژیم غاصب آدمکش صهیونیستی را فریاد زدند.



دیروز؛ در جای جای میهن اسلامی ایران ، از زن و مرد و پیر و جوان و کودک ، همه و همه آمده بودند تاضمن اعلام همدردی خود با زنان و کودکان مظلوم و آوارۀ غزه ای ، بگویند راهبرد ایران اسلامی همان راهبرد تاریخی وتاریخ ساز امام راحل عظیم الشان و آن حمایت همه‌جانبه ، قاطع و صریح از ملت‌های مظلوم و ستمدیدۀ عالم به ویژه ملت مظلوم و قهرمان فلسطین به ویژه غزه مقاوم است.



دیروز دوربین های جهان صحنه هایی از خروش عظیم اراده ها و خیزش امواج احساسات پاک جهانی در حمایت از فلسطین قهرمان و فریاد خشم علیه تجاوز و تعدی اشغالگران صهیونیستی را در دل تاریخ ثبت و به نمایش گذارد .

بار دیگر ملت قهرمان، آزاده و همیشه در صحنه ایران اسلامی در جای جای میهن اسلامی، حماسه‌ای جاودان و ماندگار به یادگار گذاشت و برگ زرین دیگری در دفتر قطور خاطرات و افتخارات ملت رشید ایران اسلامی ثبت و ضبط کرد و با گوش‌جان به ندای حق‌طلبی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حمایت از فلسطین ، این پاره‌تن اسلام ، لبیک‌گویان در راهپیمایی روز جهانی قدس ، حضوری ارزشمند یافت.



این حضور پرمعنا و کاملاً هدفمند ، یکپارچه و متحد ایران اسلامی همدل ، همگام و همصدا با « امت بزرگ رسول الله» حول محور نخستین قبله‌گاه مسلمین ؛ نشان از عمق نفوذ استراتژی ایران اسلامی و کلام الهی و روشنگرانه و راهبرد حکیمانه و هوشمندانه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی (ره) پس از گذشت بیش از سه دهه از آن ، در قلوب میلیون‌ها انسان مسلمان و حتی آزادۀ جهان دارد.



در پایان بیانیه ، بار دیگر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تشکر از خالقان این خیزش عظیم اراده های استوار در حمایت از فلسطین ، غزه و قدس و نیز همچنین از اهتمام و همت ویژه اصحاب رسانه ها و جراید ، مطبوعات ، خبرگزاری ها و تمامی فعالان عرصۀ رسانه به ویژه بخشهای خبری ، تولیدی سازمان صدا و سیما که در امر اطلاع رسانی ، آگاهی بخشی و ترغیب و تشویق مردم به حضور در راهپیمایی و به تصویر کشیدن گوشه هایی از اقیانوس بیکران اراده های ملی بپاخواسته و دریای خروشان و مواج احساسات پاک معنوی مردم در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس ؛ این همه شور و شعور ملت‌های بپاخواسته به ویژه ملت همیشه در صحنه و سرافراز ایران اسلامی را می‌ستاید و بر دستان و بازوان " حماسه‌سازان روز جهانی قدس" به رسم ادب و نشانه احترام بوسه می‌زند و از این موهبت الهی جبهۀ خضوع و جبین شکر بر آستان کبریایی حضرت احدیت سائیده و شکرگزار این نعمت بزرگ الهی خواهد بود.



