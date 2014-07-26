نجات 5 نفر مفقودی در محدوده سد شهید شاهچراغی دامغان

دکتر حمیدرضا داوودیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گزارش تلفنی 110 شهرستان دامغان مبنی بر مفقودی پنج نفر از هموطنان اهل ساری در سد شهید شاهچراغی دامغان در ساعت 23:50 دقیقه جمعه شب بلافاصله اکیپ امدادی از پایگاه امداد و نجات بین شهری چشمه علی به منطقه اعزام شد.

وی افزود: تیم عملیاتی پس از حضور در صحنه طی تماس تلفنی با حادثه دیدگان در خصوص محل دقیق حضور آنان و کسب اطلاعات لازم، عملیات جستجو و نجات در مسیر کوهستان را در مجاورت سد شهید شاهچراغی آغاز کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان همچنین در خاتمه با بیان اینکه بالاخره حادثه دیدگان در ساعت 1:25 دقیقه بامداد با تلاش بی وقفه امدادگران هلال احمر نجات یافتند، گفت: در این عملیات یکدستگاه آمبولانس و سه نفر نجاتگر و امدادگر حضور داشتند.