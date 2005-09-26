ديدار ژاك شيراك با سعد الدين الحريري دركاخ اليزه

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، دفتررياست جمهوري فرانسه شب گذشته دربيانيه اي با اعلام اين خبر افزود: سعد الدين الحريري نماينده پارلمان لبنان و رئيس جمهوري فرانسه اوضاع كنوني لبنان را مورد بررسي قرار دادند.

بنابراين گزارش، رئيس جمهوري فرانسه كه رابطه بسيار قوي و محكمي با رفيق حريري نخست وزيرمقتول لبنان داشت تاكنون چندين بار با سعد الحريري ديدار كرده است .

منابع نزديك به فرزند نخست وزيراسبق لبنان تاكيد كردند كه وي درابتداي ماه آگوست به همراه شماري ديگر از شخصيت هاي لبناني مخالف سوريه تصميم گرفت به دلايل امنيتي مدت زماني را درپاريس سپري كند تا از اين طريق بتواند مقدمات جانشيني اميل لحود رئيس جمهوري لبنان را فراهم سازد.

پس ازترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان در14 فوريه ، آمريكا و فرانسه درراستاي تلاش براي فشار بر سوريه سعي كردند با تصويب قطعنامه 1559 عاملان ترور حريري را شناسايي نمايند.

درهمين راستا كميته تحقيق بين المللي هفتم آوريل براساس قطعنامه مذكور درشوراي امنيت تشكيل شد تا از اين طريق عوامل تروررفيق حريري را شناسايي كند.



قراراست اين كميته به رياست دتلو مهليز قاضي آلماني تا پيش از پايان ماه اكتبر گزارش خود را به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد ارائه خواهد كرد.

بازرسان تيم تحقيق مربوط به ترور حريري اخيرا گفتگوهايي را با برخي از شخصيت هاي سوري كه كميته خواستار نشست با آنها به عنوان شاهد شده بود، انجام دادند.

دتلو مهليز قاضي آلماني و رئيس تيم تحقيق بين المللي سه شنبه گذشته براي گوش دادن به اظهارات شاهدان سوري درچارچوب تحقيق مربوط به پرونده ترور حريري به دمشق سفر كرده بود و تيم تحت امر وي نيز تا روزجمعه در اين شهر ماندند و تحقيقات خود را تكميل كردند.

تيم تحقيق بين المللي مربوط به ترور حريري از وليد المعلم معاون وزير امورخارجه سوريه، غازي كنعان وزير كشور- درسال هاي 1982 تا 2002 ميلادي كه رئيس دستگاه امنيتي و اطلاعاتي سوريه در لبنان بوده است - رستم غزالي و دو تن از معاونان وي دربيروت بنام هاي محمد خلوف و جامع جامع به عنوان شاهد تحقيقاتي انجام داده است.



درحاشيه اجلاس ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد درنيويورك در19 سپتامبر برخي كشورها مثل آمريكا وفرانسه از سوريه خواستند دست ازدخالت در امور داخلي لبنان بكشد.