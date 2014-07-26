100 هزار تن گندم از کشاورزان قزوین خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نصرالهی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: گندم بعنوان یکی از استراتژیک ترین محصول کشاورزی، به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیت غذایی جایگاه ویژه ای در جهان دارد که کشور ما نیز در چند سال اخیر با همت و تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان توانسته ایم در زمینه تولید این محصول به حد مطلوبی برسیم.

وی افزود: در همین راستا و برای چهارمین سال متوالی خرید تضمینی گندم توسط بانک سپه از اوایل تیر ماه سال جاری آغاز شده است و در اجرای این طرح، خرید گندم از کشاورزان استان قزوین در 20 مرکز صورت می گیرد و تمامی هزینه های خرید گندم بصورت آنی و به روز بحساب کشاورزان واریز می شود.

مدیر شعب بانک سپه استان قزوین بیان کرد: با توجه به اینکه کشاورزان برای دریافت وجوه حاصله از گندم باید دارای شماره حساب متمرکز باشند، به همین منظور بانک سپه اقدام به افتتاح حساب متمرکز برای گندم کاران کرد تا همه وجوه گندم خریداری شده بصورت آنی بحساب کشاورزان واریز و قابل برداشت باشد.

وی اضافه کرد: در سال زراعی جاری بیش از 100هزار تن گندم با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال توسط بانک سپه از کشاورزان استان خریداری شده است.