  1. استانها
  2. زنجان
۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۵

راشاد:

20درصد اعتبارات فرهنگي اجتماعي شهرداري زنجان در حوزه مساجد هزينه مي شود

20درصد اعتبارات فرهنگي اجتماعي شهرداري زنجان در حوزه مساجد هزينه مي شود

زنجان - خبرگزاری مهر: عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان، با اشاره به نحوه هزينه كرد بودجه پنج ميليارد توماني معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري زنجان گفت: 20 درصد اعتبارات اين بخش براي حمايت از مساجد هزينه مي شود.

عباس راشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  اعتبارات بخش فرهنگي اجتماعي در پنج بخش اعم از ورزشي،مذهبي، بانوان هزينه مي شود.

وي  با بيان اينكه در شهر زنجان 152 باب مسجد وجود دارداظهار داشت: طبق طرح تفضيلي 20 باب مسجد در شهر بايد ساخته شود.

اين عضو شوراي اسلامي شهر زنجان خاطر نشان كرد: بودجه فرهنگي امسال شهرداري  طبق تقويم كاري  كه از سوي شهرداري ارائه و در شورا بررسي و اصلاح مي شود هزينه خواهد شد.

راشاد درخصوص كمك به مساجد اظهار كرد: يكي از وظايف شهرداري ها احداث و كمك به مساجد است اما اكنون به دليل كمبود منابع مالي شهرداري به حمايت از مساجد بسنده مي كند.

وي با تاكيد بر لزوم تقويت نماز جماعت در مساجد،حضور روحاني مقيم و توسعه فعاليت هاي فرهنگي مذهبي در مساجد شهر زنجان  يادآور شد: هيئت امناي مساجد مي توانند با ارائه  برنامه هاي خود از حمايت هاي شورا و شهرداري زنان بهره مند شوند.

اين عضو شوراي اسلامي شهر زنجان  تاكيد كرد: همان گونه كه  شوراي سوم نيز پيشنهاد داده  بود تلفيق كاربري فرهنگي و مساجد با هم مي تواند مفيد واقع شود.

وي كاركرد شهرداري زنجان را در حمايت از كتابخانه هاي عمومي مناسب دانست و افزود: پارسال 385 ميليون تومان  به اين كتابخانه ها پرداخت شد براي امسال نيز پرداخت مبلغي بالغ بر 700 ميليون تومان پيش بيني شده است.

 

کد مطلب 2338589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها