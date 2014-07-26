20درصد اعتبارات فرهنگي اجتماعي شهرداري زنجان در حوزه مساجد هزينه مي شود

عباس راشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات بخش فرهنگي اجتماعي در پنج بخش اعم از ورزشي،مذهبي، بانوان هزينه مي شود.

وي با بيان اينكه در شهر زنجان 152 باب مسجد وجود دارداظهار داشت: طبق طرح تفضيلي 20 باب مسجد در شهر بايد ساخته شود.

اين عضو شوراي اسلامي شهر زنجان خاطر نشان كرد: بودجه فرهنگي امسال شهرداري طبق تقويم كاري كه از سوي شهرداري ارائه و در شورا بررسي و اصلاح مي شود هزينه خواهد شد.

راشاد درخصوص كمك به مساجد اظهار كرد: يكي از وظايف شهرداري ها احداث و كمك به مساجد است اما اكنون به دليل كمبود منابع مالي شهرداري به حمايت از مساجد بسنده مي كند.

وي با تاكيد بر لزوم تقويت نماز جماعت در مساجد،حضور روحاني مقيم و توسعه فعاليت هاي فرهنگي مذهبي در مساجد شهر زنجان يادآور شد: هيئت امناي مساجد مي توانند با ارائه برنامه هاي خود از حمايت هاي شورا و شهرداري زنان بهره مند شوند.

اين عضو شوراي اسلامي شهر زنجان تاكيد كرد: همان گونه كه شوراي سوم نيز پيشنهاد داده بود تلفيق كاربري فرهنگي و مساجد با هم مي تواند مفيد واقع شود.

وي كاركرد شهرداري زنجان را در حمايت از كتابخانه هاي عمومي مناسب دانست و افزود: پارسال 385 ميليون تومان به اين كتابخانه ها پرداخت شد براي امسال نيز پرداخت مبلغي بالغ بر 700 ميليون تومان پيش بيني شده است.