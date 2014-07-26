بانکها به دغدغه کلیدی در بخش تولید تبدیل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، كمال عليپور پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات صنعتی جویبار گفت : با توجه به عقب ماندگي استان در بخش صنعت كه نسبت به ساير استانها صورت گرفته ، بايد با مديريت و برنامه ريزي صحيح و اصولي ، اين معضل حل شود.

عليپور بيان داشت : طرح دو فوريتي درخصوص معوقات بانكي ، سود ، چگونگي ارائه تسهيلات ، استمهال بانكي به واحدهاي توليدي ، براي تقويت بخش توليد و صنعت كه نقش بي بديل در رشد و شكوفايي جامعه و همچنين اشتغال جوانان دارند ، انجام خواهد شد.

وي افزود: در بعضي از شهركها و نواحي صنعتي ، فضاي خالي و زمين راكد وجود دارد كه با واگذاري آن به كساني كه بدنبال سرمايه گذاري و توليد در استان هستند ، بستر براي حضور سرمايه گذاران جديد فراهم شود.

عليپور تأكيد كرد : با توجه به جوان بودن جمعيت كشور و جامعه و وجود 10 ميليون نيروي جوان و تحصيلكرده كه جوياي كار در كشور هستند ، تنها ادارات و دستگاهها جوابگوي اشتغال نيستند و بخش توليد و صنعت ميتواند قسمت مهم و عمده اي از اين مشكل را حل كنند.

وي در پايان يادآور شد : با اجرا و تكميل زيرساختها در شهرك صنعتي جويبار ، شاهد پيشرفت واحدهاي توليدي خواهيم بود چرا كه واحدهاي توليدي اين شهرك در سال گذشته توانستند بخش مهمي از توليدات خود را به كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي خزر صادر نمايند.