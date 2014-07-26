سه میلیارد ریال کمک در جشن گلریزان استان زنجان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گل محمدی ظهر شنبه در جلسه ستاد دیه استان زنجان افزود:هدف ستاد دیه بایستی در کنار اقدامات مالی ، فرهنگ کمک به نیازمندان خصوصاً زندانیان جرایم غیر عمد و مالی در جامعه را دنبال نماید.



وی با بیان اینکه افرادی که به جهت عدم توانایی در پرداخت بدهی یا دیه در جرایم غیر عمد به زندان می روند ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند که بعد از خروج از زندان معضلات بیشتری گریبانگیر آنها شود.



رئیس شورای قضایی استان زنجان با اعلام اینکه در جشن گلریزان امسال در شهرهای ابهر و خرمدره توسط خیرین و مردم کمک های نقدی، غیر نقدی، تعهدی، چک و ارائه تسهیلات در مجموع یک میلیارد و 106 میلیون و 280 هزار ریال بوده است، افزود: همچنین در جشن گلریزان شهر زنجان نیز در مجموع 2 میلیارد و 352 میلیون و 410 هزار ریال توسط خیرین و مردم زنجان در قالب کمک های نقدی و غیر نقدی، تعهدی، چک و ارائه تسهیلات برای آزادی زندانیان جرایم مالی و غیر عمد جمع آوری شده که در حال حاضر تا (15 تیر) امسال 135 زندانی جرایم مالی و غیر عمد در استان وجود دارد که با کمک های مردمی در شرف آزادی خواهند بود.



گل محمدی در ادامه کمک های جشن گلریزان امسال در ماه مبارک رمضان در استان زنجان را سه میلیارد و 458 میلیون و 690 هزار ریال اعلام کرد و افزود: این کمک ها که به صورت نقدی و غیر نقدی، تعهدی، چک و ارائه تسهیلات است که برای آزادی زندانیان واجد شرایط به افراد زیان دیده پرداخت خواهد شد.

در این جلسه 28 پرونده مددکارانی که درخواست کمک بلاعوض و یا تسهیلات نموده بودند در جلسه بررسی و با تصویب اعضای هیئت مدیره با توجه به شرایط مالی و معیشتی مددکار و بر اساس استعلامهای صورت گرفته توسط ستاد دیه استان مساعدت بعمل آمد.