فرصت 10 روزه برای تحویل مسکن مهر 60 واحدی بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علي مقيمي ظهر شنبه در جلسه مسكن مهر بهشهر با بيان اينكه 60 واحد از 240 واحد مسكن مهر چيت سازي بهشهر آماده واگذاري است افزود: پيمانكار نبايد متقاضيان را در اين واحدها معطل و سرگردان كند بلكه واگذاري ها بايد با اولويت انجام شود.

وي با بيان اينكه برخي از اين واحد ها مشكل آماده سازي دارند اظهار داشت: آماده سازي ها و محوطه سازي ها با سرعت انجام شود تا مردم ظرف مدت تعيين شده در منازل خود ساكن شوند.

نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه ركود ساخت و ساز در مسكن مهر ناشي از تورم و عدم نقدينگي موجود در جامعه بوده است گفت: متاسفانه تورم و همچنين جابجايي هزينه ها در برخي ساخت و سازها روند پيشرفت مسكن مهر در بهشهر را با مشكل روبرو ساخته است.

مقيمي ادامه داد: در ساخت و ساز مسكن مهر چيت سازي بهشهر، مشكلات زير ساختي نداريم و تنها مشكل محوطه سازي است كه در اين رابطه با تمام توان تلاش مي كنيم تا پروژه هاي مسكن مهر با توجه به اولويت هاي مورد نظر با اولويت به افراد واجد شرايط از اين مسكن برخوردار شوند.

وي گفت: تعلل در واگذاري 60 واحدي مسكن مهر قابل قبول نيست و پيمانكار در اسرع وقت و در موعد تعيين شده واحدها را واگذار كند.