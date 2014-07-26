4000 مادر همدانی در طرح رايگان زایمان طبیعی شرکت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جلالوند ظهر شنبه در كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي استان همدان با بيان اينكه حدود 270 شهر محروم كشور به دو هزار و 200 پزشک متخصص نياز دارد، اظهار داشت: با توجه به وضعيت و شرايط مالي كه در مناطق محروم وجود دارد پزشكان مايل به حضور در اين مناطق نيستند.

وي با بيان اينكه هزار و 800 پزشك براي مناطق محروم در نظر گرفته شده اند، بيان كرد: يكي از نيازها در بيمارستان هاي مناطق محروم عدم وجود پزشكان متخصص در عصر، شب و روزهاي تعطيل است که مقرر شده كه هزار و 500 پزشك متخصص در اين بيمارستان ها انجام وظيفه كنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با بيان اينكه تا مهر ماه امسال حداقل استانداردها در حوزه هتلينگ بيمارستان ها بايد برآورده شود، عنوان كرد: حداقل ستاره براي بيمارستان ها سه ستاره است و قرارست بيمارستان ها به سه، چهار و پنج ستاره ارتقا كيفيت داشته باشند.

جلالوند با بيان اينكه ايران يكي كشورهايي است كه از نظر زايمان سزارين آمار بالايي دارد، ادامه داد: سال گذشته 54 درصد زايمان كشور به صورت سزارين انجام شد كه پيش بيني مي شود با اجراي برنامه زايمان طبيعي رايگان سزارين 10 درصد كاهش داشته باشد.

وي با بيان اينكه برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم در حال انجام است، عنوان كرد: در نهاوند چهار پزشك متخصص، در اسدآباد هفت پزشك متخصص، در رزن شش پزشك متخصص، تويسركان 11 پزشك متخصص، فامنين هقت پزشك متخصص، بهار هفت پزشك متخصص و كبودرآهنگ 10 پزشك متخصص در بحث حضور در مناطق محروم فعاليت خواهند كرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با بيان اينكه تعداد كل زايمان ها در بيمارستان هاي استان همدان از آغاز برنامه تا پايان تيرماه هفت هزار و 810 زايمان بوده است، ادامه داد: چهار هزار و 306 زايمان به صورت طبيعي و سه هزار و 604 زايمان به صورت سزارين انجام شده است.

حسن جلالوند با بيان اينكه يك سيم كارت به همراه تلفن براي هر كدام از بيمارستان هاي استان تهيه شده و در اختيار كارشناسان قرار گرفته است، ادامه داد: كارشناسان پاسخگو مسائل و شكايات طرح نظام سلامت در بيمارستان ها هستند.

وي با بيان اينكه 37 هزار و 978 از بيماران بستري در بيمارستان ها از محل يارانه سلامت استفاده كرده اند، اظهار داشت: چهار ميليارد و 200 ميليون تومان سهم يارانه اين بيمارستان ها بوده است.

مجوز جذب 291 نيرو از طرف وزارت بهداشت اعلام شده است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با بيان اينكه مجوز جذب 291 نيرو از طرف وزارت بهداشت اعلام شده است، بيان كرد: آزمون جذب نيرو در ششم تيرماه انجام شد اما نحوه قراردادي و يا شركتي بودن پذيرفته شدگان تعيين نشده است.

جلالوند با بيان اينكه فهرست تجهيزات پزشكي ناقص در بيمارستان هاي دانشگاهي اخذ شده است، عنوان كرد: فهرست تجهيزات پزشكي مورد نياز به وزارت خانه اعلام و مقرر شد بخشي از طريق وزارت بهداشت خريداري و بخشي از طريق دادن اعتبار به دانشگاه علوم پزشكي تهيه شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان نیز در ادامه با بيان اينكه در حوزه بهداشت پروژه هايي از جمله پروژه حاشيه شهر، پرو‍ژه 3131، پروژه روستايي و عشايري و غيره در برنامه است، عنوان كرد: سه راهبرد استقرار شبكه جامع همگاني سلامت، ارتقا سواد سلامت مردم و ايجاد محيط و سياست هاي سالم در نظر گرفته شده است.

حسين عرفاني با بيان اينكه در كشور هشت و نيم ميليون نفر در حاشيه هاي شهرها زندگي مي كنند، ادامه داد: چهار نقطه در استان براي اجراي طرح حاشيه نشيني با كمك راه و شهر سازي تعيين شده است و 40 هزار خانوار مورد سرشماري قرار گرفتند.

وي با بيان اينكه برنامه خدمات سلامت به روستائيان و عشاير در راستاي پوشش كمبود ها اجرا مي شود، بيان كرد: اعتبار 12 ميليارد تومان براي ديوار كشي خانه هاي بهداشت روستايي در نظر گرفته شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان با بيان اينكه طرح خدمات سلامت براي كلان شهرها امسال در همدان اجرايي نمي شود، عنوان كرد: كارهاي مقدماتي برنامه خود مراقبتي و سواد سلامت نيز انجام شده است.

عرفاني با بيان اينكه اولويت در حوزه بهداشت و طرح پزشك خانواده در قالب طرح تحول نظام سلامت ابتدا با جمعيت روستايي و عشاير، سپس با جمعيت حاشيه نشين و در آخر با جمعيت برخوردار شهري است، اظهار داشت: در نقشه شهري مناطق حاشيه به دو دسته يكي حاشيه شهر هايي كه قابليت توانمند سازي دارند و يا قابليت توانمند سازي ندارند تقسيم مي شود.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان در ادامه با بيان اينكه هر كارگروه بايد با حضور دستگاه هاي ذي ربط برگزار شود، اظهار داشت: برنامه ريزي هاي استان بايد مشخص شود و دستگاه هايي كه بايد پاي كار باشند در جلسات براي هماهنگي حاضر شوند.

محمد ابراهيم الهي تبار با بيان اينكه زماني كه امداد هوايي در همدان مستقر شد استان يكي از انبارهاي خود را در اختيار هلال احمر قرار داد، عنوان كرد: اهدافي ترسيم شده كه بايد براي رسيدن به اهداف نياز به يكسري كمك ها وجود دارد.

هماهنگي دستگاه ها در حوزه سلامت ضروری است

وي با بيان اينكه مسائلي كه مربوط به اورژانس لازم است در استان هماهنگي و از دستگاه هاي ذي ربط دعوت شود، بيان كرد: هماهنگي دستگاه ها در حوزه سلامت ضروری است.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان با بيان اينكه همه برنامه ها بايد هدفمند شوند و از اسناد بالادستي استفاده شود، بيان كرد: مسائل و مشكلات حوزه سلامت احصا و نهايتا به سند بالا دستي تبديل شوند و مشخص شود كه چه كساني مسئول هستند.

الهي تبار با بيان اينكه در بحث طلاق گاهي مي بينيم كه ثبت يك طلاق به صورت قانوني اتفاق افتاده اما از نظر شرعي اتفاق نيفتاده است، بيان كرد: افزايش نرخ باروري منتج به افزايش جمعيت خواهد شد و بايد براي افزايش نرخ جمعيت برنامه مدون در نظر گرفته شود.

رئيس مركز فوريت هاي پزشكي استان همدان در ادامه با بيان اينكه در شهرستان همدان دو پايگاه امداد كم است، ادامه داد: در كلان شهرهاي امداد موتوري وجود دارد كه موتورسيكلت آن در همدان موجود است اما امكانات کافي نيست.

حبيب معصومي با بيان اينكه غير از پايگاه هاي امداد شهري در جاده ها نيز پايگاه امدادي وجود دارد، بيان كرد: در جاده ها پايگاه هاي امداد با فاصله 40 كيليومتر وجود دارند و بايد در كمتر از 15 دقيقه از زمان تماس در محل حادثه حاضر شوند.

وي با بيان اينكه در ايام نوروز پايگاه امداد موقت راه اندازي مي شود، ابراز داشت: از تاريخ 14 مرداد ماه امسال امداد هوايي در قالب طرح تحول نظام سلامت در چند نقطه كشور از جمله همدان راه اندازي مي شود.

رئيس مركز فوريت هاي پزشكي استان همدان با بيان اينكه امدا ريلي نيز در همدان در آينده خواهيم داشت، ادامه داد: درخصوص امداد ريلي براي شهرستان ملاير جلسه اي برگزار و مقرر شد مكان هاي در دسترس مشخص شوند.

معصومي با بيان اينكه براي فضاي فيزيكي در راستاي راه اندازي پايگاه هاي امداد در همدان مشكل وجود دارد، افزود: استان همدان 60 آمبولانس دارد كه از اين تعداد 11 آمبولانس در نقاط مختلف استان مجهز هستند.

وي با بيان اينكه ميانگين حضور آمبولانس در صحنه حادثه در شهر پنج دقيقه و در جاده هفت دقيقه و نيم است، بيان كرد: تا پايان برنامه پنجم توسعه 9 پايگاه در استان همدان بايد راه اندازي شود.