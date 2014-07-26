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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

عرب باغی خبر داد:

واگذاری اراضی سایت جدید صنعتی "های تک" منطقه آزاد ارس/ 40 هکتار زمین آماده تحویل به سرمایه گذاران

واگذاری اراضی سایت جدید صنعتی "های تک" منطقه آزاد ارس/ 40 هکتار زمین آماده تحویل به سرمایه گذاران

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از واگذاری اراضی سایت جدید صنعتی "های تک" منطقه آزاد ارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب باغی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: با استقبال سرمایه گذاران از بخش صنعت در منطقه آزاد ارس شهرک قبلی صنایع پاک این منطقه در دو فاز کاملا واگذار شده و هم اکنون 188 واحد صنعتی در این شهرک در حال احداث و 86 واحد نیز در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: در این منطقه با واگذاری اراضی جدید در حوزه صنایع پاک اراضی صنعتی به بیش از دو هزار و 100 هکتار در محدوده  جلفا خواهد رسید که در حوزه های صنایع پاک و های تک، الکترونیکی، صنایع سنگین و پالایشگاهی فعالیت خواهند داشت.

عرب باغی با بیان اینکه پشتوانه صنعتی کلانشهر تبریز و استان آذربایجان شرقی در منطقه آزاد ارس ایجاد می شود، افزود: توسعه صنعتی و استقرار صنایع با تکنولوژی روز و با قابلیت صادرات در اولویت برنامه های منطقه آزاد ارس قرار دارد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی ماهر و متخصص در کنار سرمایه داخلی و خارجی و تکنولوژی روز یکی از الزامات توسعه صنعتی است، اظهار داشت: در این راستا سابقه و توان صنعتی آذربایجان شرقی و وجود دانشگاه های بین المللی در ارس در تامین نیروی انسانی صنایع نقش مهمی دارند.

کد مطلب 2338628

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