واگذاری اراضی سایت جدید صنعتی "های تک" منطقه آزاد ارس/ 40 هکتار زمین آماده تحویل به سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب باغی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: با استقبال سرمایه گذاران از بخش صنعت در منطقه آزاد ارس شهرک قبلی صنایع پاک این منطقه در دو فاز کاملا واگذار شده و هم اکنون 188 واحد صنعتی در این شهرک در حال احداث و 86 واحد نیز در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: در این منطقه با واگذاری اراضی جدید در حوزه صنایع پاک اراضی صنعتی به بیش از دو هزار و 100 هکتار در محدوده جلفا خواهد رسید که در حوزه های صنایع پاک و های تک، الکترونیکی، صنایع سنگین و پالایشگاهی فعالیت خواهند داشت.

عرب باغی با بیان اینکه پشتوانه صنعتی کلانشهر تبریز و استان آذربایجان شرقی در منطقه آزاد ارس ایجاد می شود، افزود: توسعه صنعتی و استقرار صنایع با تکنولوژی روز و با قابلیت صادرات در اولویت برنامه های منطقه آزاد ارس قرار دارد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی ماهر و متخصص در کنار سرمایه داخلی و خارجی و تکنولوژی روز یکی از الزامات توسعه صنعتی است، اظهار داشت: در این راستا سابقه و توان صنعتی آذربایجان شرقی و وجود دانشگاه های بین المللی در ارس در تامین نیروی انسانی صنایع نقش مهمی دارند.