پارک علم و فناوری همدان سال آینده به بهره برداری می رسد

خسرو پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک علم و فناوری همدان برای اهداف خود نیاز به یک محل و فضای فیزیکی مناسب داشت که به همین دلیل شروع به ساخت یک ساختمان کرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان افزود: این مجموعه ایده های نو افراد دانشگاهی و غیر دانشگاهی را به محصول تبدیل و تجاری می کند.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به این نکته اشاره کردند که باید علم به ثروت تبدیل شود، عنوان داشت: ربط بین تفکرات با بخش خصوصی و تبدیل ایده ها به محصول، نیاز به زیر ساخت ها دارد که در همین راستا زمینی به مساحت 21 هکتار در مجاور فرودگاه همدان از طریق استانداری برای پارک علم و فناوری در نظر گرفته شد.

پیری اضافه کرد: در سال 1389 برای این زمین پیمانکار انتخاب و طراحی اصلی ساختمان پارک شامل مراکز رشد، کارگاه ها، آزمایشگاه های پشتیبانی، دفاتر شرکت ها و بخش های کوچک لحاظ شد و حدود 10 هزار متر مربع در زمین 21 هزار هکتاری برای آن در نظر گرفته شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان بیان داشت: این یک طرح بزرگ استانی است و کار آن از سال 89 شروع شده و فعالیت های عمرانی آن نیز شکل گرفت به نحوی که پیشرفت ها هر ساله خوب بوده و به نسبت اعتبار خوبی جذب شد و تدریجا کار از زیرزمین بیرون آمد و فاز اول آن 90 درصد تمام شده و اسکلت بتونی آن به پایان رسیده است.

وی در ادامه گفت: طراحی پارک همدان خاص است و به غیر از آن ده هزار متر مربع نیز فضایی است که طرح جامع آن را آماده می کنیم تا شرکت هایی که دارای ایده هستند در آنجا مستقر و ایده های خود را تبدیل به محصول کنند.

پیری ابراز داشت: با ساخت این پارک فناوری کارگاه ها و شرکت های دارای ایده به این محل می روند و این مکان به شهرک فناوری تبدیل می شود.

وی گفت: بیشترین فضا از 10 هزار متر مربع را شرکت های تازه رشد، کارگاه ها، آزمایشگاه ها و فضاهای عمومی تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری استان همدان دارای سه فاز است، اظهار داشت: برای این طرح بودجه در سطح ملی گرفته شده و طرح بسیار فعال است که امسال سه و نیم میلیارد تومان برای طرح عمرانی آن اختصاصر یافته و پارسال نیز یک میلیارد و 700 میلیون تومان به این طرح تعلق گرفته بود که تماما هزینه شد.

پیری افزود: تعداد نخبگان در کشور بسیار محدود است و بین 60 تا 70 نفر هستند اما استعدادهای برتر و مخترین فعال حدود 230 نفر هستند که آرشیوها آنها در اختیار ما است.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با اشاره به اینکه هدف پارک پشتیبانی و حمایت از مخترین و نوآوران و ایده های آنان است تا بتوانند ایده های خود به محصول تجاری تبدیل کنند، بیان داشت: خروجی این مجموعه شرکت های دانش بنیان است و این شرکت ها به عنوان محور اقتصاد مقاومتی و پایدار هستند.

پیری با بیان اینکه 31 پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد، عنوان داشت: از این تعداد 13 کارگزار برای ارزیابی ایده ها وجود دارند که یکی از آنها پارک همدان است.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با بیان اینکه تسهیلات ویژه ای برای شرکت ها در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: برای شرکت های نوپا بیش از صد میلیون و برای شرکت هایی که مدت هاست کار می کنند تا یک میلیارد تومان تسهیلات داده می شود.

وی اذعان داشت: شرکت هایی نیز که در پارک ها مستقر باشند از تسهیلات مالیاتی و عوارض گمرک معاف هستند و به صورت منطقه آزاد با آنان برخورد می شود.