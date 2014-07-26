مصدومیت کودک 9 ساله قمی به دلیل سقوط داخل چاه آسانسور

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 21 عملیات آتش نشانی در قم انجام شده است.

وی ادامه داد: عملیات های آتش نشانی انجام شده طی 48 ساعت گذشته شامل هشت مورد ایمن سازی، 10 مورد حریق و سه عملیات نجات می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت: حریق‌های بوقوع پیوسته شامل 2 حریق منزل، یک حریق خودرو، یک حریق مغازه، یک حریق پست برق و پنج حریق ضایعات می‌شود.

وی بیان کرد: ایمن سازی های انجام شده شامل 2 مورد صید مار، یک صید زنبور، یک صید موش صحرایی، یک نشت گاز خودرو، یک قطع آژیر، 2 مورد بازگشایی درب خودرو می‌شود.

جعفری گفت: نجات های انجام شده شامل یک مورد انگشتر بری، یک مورد محبوس شدن کودک داخل اتاق و یک مورد سقوط کودک 9 ساله داخل چاه آسانسور که موجب مصدومیت یک نفر شد می‌شود.

