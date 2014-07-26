تولید 56 هزار تن لیمو ترش از 2600 هکتار باغات استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی منوچهری ظهر شنبه در نشست توسعه کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در تولید محصولات کشاورزی به عنوان یکی از قطب‌های کشور محسوب می‌شود که محصولات مختلفی در چند فصل سال در استان تولید می‌شود.

وی به آغاز فصل برداشت لیمو ترش از مزارع استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دو هزار و 600 هکتار از اراضی کشاورزی استان بوشهر تحت پوشش کاشت لیمو قرار دارد که برداشت محصولات از این باغات آغاز شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر در مجموع حدود سه هزار و 649 هکتار مرکبات دارد که بخش اعظمی از ان مربوط به کاشت لیمو ترش است.

وی از شهرستان جم به عنوان قطب تولید مرکبات و لیمو ترش استان بوشهر یاد کرد و افزود: حدود 56 هزار تن لیمو در سال جاری از باغات استان بوشهر برداشت می‌شود که بخشی در استان مصرف می شود و بخشی از آن نیز به استان‌های همجوار همچون فارس و هرمزگان و خوزستان می‌رود.

توسعه صنایع عمل‌آوری و فرآوری محصولات خرما

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز اظهار داشت: استان بوشهر دارای قابلیت‌های بسیار مهمی در بخش تولیدات کشاورزی است که می‌توان به تولید خرما و مرکبات و سبزیجات و صیفی‌جات خارج از فصل، شیلات و آبزی‌پروری اشاره کرد.

نوذر منفرد به تلاش‌های دولت برای حمایت از فعالان عرصه کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، مکانیزاسیون فرآیندهای کشاورزی،‌ افزایش کمی و کیفی محصولات و تولید محصولات زودرس و خارج از فصل از جمله این اقدامات است.

وی همچنین از تلاش برای توسعه صنایع عمل آوری و فرآوری محصولات خرما در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس است که این مهم باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی، تاکید کرد: از همه امکانات برای توسعه بخش کشاورزی در استان بوشهر استفاده خواهیم کرد.