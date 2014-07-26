آغاز مجدد عمليات اجرايي سد نهب

به گزارش خبرگزاری، مرتضي روزبه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با بيان اينكه با پيگيري صورت گرفته عمليات اجرايي سد نهب مجدد آغاز شد اظهارداشت: طبق برنامه ريزي هايي كه از سال 89 صورت گرفته بود عمليات اجرايي بدنه سد مخزني نهب شروع شد اما پس از 2 سال كار به علت كمبود اعتبار و ضعف پيمانكار پروژه متوقف شده بود كه با پيگيري هايي كه صورت گرفت و انتخاب پيمانكار جديد عمليات اجرايي مجدد آغاز شد.

وي گفت: در حال حاضر قرارداد با پيمانكار جديد شركت راهسازي عمران ايران كه زير مجموعه وزارت دفاع است منعقد شده و عمليات اجرايي مجدداً آغاز و تجهيز كارگاه در حال انجام است.

روزبه با بيان اين مطلب كه اين سد اولين سد مخزني بزرگ در استان قزوين است افزود: با بهره برداري از سد نهب و شبكه آبياري آن آب مورد نياز حدود 36000 هكتار از اراضي پايين دست سد بصورت تلفيقي با منابع آب زيرزميني تامين خواهد شد.

سد نهب از نوع خاكي با هسته رسي و با ارتفاع 46 متر از بستر و طول تاج 2156 متر داراي 120 ميليون ظرفيت ذخيره آب سد است و عمليات اجرايي سيستم انحراف سد مخزني نهب بطول 200 متر مشتمل بر دو عدد كالورت بتني به ابعاد 45*3 متر با 100 درصد پيشرفت فيزيكي اتمام يافته است.