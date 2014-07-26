عمليات اجرايي سد مخزني بالاخانلو در بويين زهرا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به بروز مشکلات ناشی از کمبود آب در سطح استان ضرورت برنامه ریزی برای اجرای طرح های بلند مدت در استان دوچندان شده است.



حبيبي افزود: يكي از سياست ها و اولويت هاي مسئولان استان با توجه به بحران آب ارائه راهكارها و اجراي پروژه هاي عملياتي است كه ايجاد دو سد نهب و بالاخانلو از جمله اين برنامه هاست.



وي بیان کرد: دولت و مسئولان استان مصمم هستند تا مسئله بحران آب را مديريت كنند اما مردم نيز بايد ضمن اصلاح الگوي مصرف هم در آب شرب و هم در بخش كشاورزي، همكاري لازم را داشته باشند تا اين بحران پشت سر گذاشته شود.



معاون عمراني استاندار در خصوص اجراي سد بالاخانلو در بوئين زهرا تصریح کرد: مطالعات مرحله اول و دوم سد بالاخانلو خاتمه يافته و قرارداد احداث سد مخزني بالاخانلو و سازه ها و تاسيسات جانبي، تجهيزات ابزار دقيق، راه هاي دسترسي در آبان ماه سال 1391 با پيمانكار ذيصلاح منعقد شده است.



وي یادآورشد: هدف اصلي از اجرای این سد تامين 9 ميليون متر مكعب آب شرب و هفت میلیون و 100 هزار مترمکعب آب كشاورزي مورد نياز استان است.



حبیبی بیان کرد: سد بالاخانلو از نوع خاكي با هسته رسي و با ارتفاع 68 متر و طول تاج 370 متر با حجم آب پنج میلیون. 38 هزار مترمکعب است.

