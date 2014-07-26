آغاز اردوهای جهادی بسیج دانشجویی استان کرمانشاه/ 1300 دانشجو در اردوهای جهادی شرکت می کنند

مدیر اردوهای سازندگی سازمان بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقش اردوهای جهادی در کشور، بی بدیل و تاثیرگذار است.

محمدعلی فاطمیان با اشاره به اینکه استقبال از اردوهای جهادی در استان کرمانشاه بسیار خوب بوده است، گفت: در این میان می تواند به حضور پرشور دانشجویان و دانش آموزان برای عضویت در این اردوهای جهادی اشاره داشت.

مدیر اردوهای سازندگی سازمان بسیج دانشجویی استان کرمانشاه تاکید کرد: یکی از ویژگی های مهم این اردوها، در بخش عمران و آبادانی است. اردوهای جهانی با کمترین هزینه و بیشترین راندمان نقش مهمی در کمک رسانی به مناطق محروم کشور برعهده دارند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مناطق محروم استان کرمانشاه در سالهای اخیر توسط همین اردوهای جهادی به سطح مناسبی در زندگی رسیده اند، تاکید کرد: امسال نیز اردوهای جهادی بسیج دانشجویی از یازدهم مردادماه سالجاری کار خود را آغاز می کنند.

فاطمیان بیان داشت: طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از هزار و 300 دانشجو در طرح اردوهای جهادی در استان کرمانشاه حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه اردوهای جهادی تا پایان تابستان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، تاکید کرد: این اردوها در قالب گروه های چهل نفره و شصت نفره در سطح مناطق محروم استان کرمانشاه فعالیت می کنند.

فاطمیان اظهار داشت: خوشبختانه هر ساله به تعداد دواطلبان برای حضور در این اردوهای جهادی بسیج دانشجویی در استان کرمانشاه افزوده می شود که این نشان دهنده رشد بینش مذهبی و نوع دوستانه دانشجویان می باشد.