به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی در چهل و هفتمین جلسه‌ علنی شورای اسلامی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود ضمن تشکر از حضور پرشور مردم استان اصفهان در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: در این راستا ضروری است که از مدیریت و پرسنل آتش‌نشانی، اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز که خدمات خوبی را به شهروندان ارایه کردند تشکر کنیم.



وی در ادامه به نقش کارآفرینی در توسعه‌ اقتصادی و تحولات اجتماعی اشاره کرد و افزود: کارآفرینان‌ به‌ عنوان‌ عناصر اصلی‌ در تسریع‌ توسعه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و در تجدید حیات‌ و استمرار توسعه‌ کشورهای‌ صنعتی‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ بوده‌اند.



وی ادامه داد: در شرایط‌ کنونی‌ اقتصاد کشورمان‌ که‌ با مسائل‌ و نارسایی‌های‌ مهمی‌ نظیر فرار مغزها، بیکاری‌ یا کم‌کاری‌ به‌ ویژه‌ فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاه‌ها و نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌، کاهش‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، عدم‌ تحرک‌ و رشد اقتصادی‌ کافی‌ روبروست‌، پرورش‌ و آموزش‌ کارآفرینان‌ توسعه کشور از اهمیت‌ مضاعفی‌ برخوردار است‌.



نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ضروری است که شهرداری اصفهان در کنار آموزش‌هایی که در فرهنگسراها برای شهروندان دارد، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را نیز در دستور کار خود قرار دهد، افزود: شهرداری باید آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و شغلی به ویژه مشاغل خانگی و کارگاه‌های زودبازده شهری و هنرها و صنایع دستی اصفهان را با همکاری سازمان‌های مربوطه را به شهروندان ارایه کند.



وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن 9 مرداد ماه روز اهدا خون نیز گفت: بیشترین مصرف­کنندگان فرآورده­ های خونی در کشور بیماران خاص به ویژه تالاسمی­ ها، هموفیلی ­ها و دیالیزی ­ها هستند که در مجموع، بیش از صد میلیارد تومان فرآورده‌های خونی به طور رایگان دریافت می­ کنند.



شریعتی ادامه داد: پس از آنها، بیماران شیمی ­درمانی قرار می­ گیرند که بیشترین نیاز را به پلاکت و گلبول قرمز دارند و دسته سوم کسانی هستند که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند.



وی به گزارش ارایه شده از سوی سازمان انتقال خون استان در خصوص اهدای خون مردم استان اصفهان اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش 41 هزار نفر اهداکننده خون از ابتدای سال جاری تاکنون برای اهدای خون اقدام کرده که تنها 31هزار نفر از آنها موفق به اهدای خون شدند.



وی با بیان اینکه استان اصفهان در خصوص اهدای خون رتبه‌ی چهارم کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: با این حال سازمان انتقال خون استان اصفهان از کمبود نیرو و کمبود حق‌الزحمه‌ پرسنل رنج می‌برد.