نشست مطبوعاتي جشن ديدار و اجراي نمايش "زن مستقل و مرد و غرورش" ويژه منتقدان

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، نشست مطبوعاتي جشن ديدار با حضور داود فتحعلي بيگي، رئيس اداره تئاتر و مريم معترف، مدير خانه نمايش برگزار خواهد شد .

جشن ديدار به مناسبت افتتاح و راه اندازي دوباره سالن خانه نمايش با يك سال تعويق، روز شنبه 9 مهرماه در خانه نمايش اداره تئاتر برگزار مي شود. هنرمندان و پيشكسوتان قديمي تئاتر كه سالهاي دور در اين سالن قديمي اجرا داشته اند، از جمله ميهمانان اين جشن هستند.

ديدار و گفت وگوي اين هنرمندان، به همراه برپايي نمايشگاه عكس از هنرمندان قديمي اداره تئاتر، دركنار عكس و پوستر نمايشهايي كه سالهاي خيلي دور در خانه نمايش اجرا شده، عكسها و پوسترهاي نمايشهاي جديد خانه نمايش كه پس از راه اندازي دوباره اين خانه، در يك سال گذشته اجرا شده اند، از ويژگي هاي اين روز است.

لازم به توضيح است، عصر روز چهار شنبه نمايش " زن مستقل و مرد و غرورش" به كارگرداني حسين احمدي نسب، ويژه منتقدان وخبرنگاران درخانه نمايش اين اداره اجرا مي شود.