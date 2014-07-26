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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

زهرایی خبرداد:

90 دستگاه تبلت‌ قاچاق در محور بابامیدان به یاسوج کشف شد

90 دستگاه تبلت‌ قاچاق در محور بابامیدان به یاسوج کشف شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: یک محموله قاچاق تبلت در کیلومتر 15 محور یاسوج به بابامیدان در منطقه "دشت روم" کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی شیر زهرایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این محموله شامل 90 دستگاه تبلت بوده که از بنادر جنوبی به مقصد تهران حمل می شد.

وی بیان کرد: ارزش ریالی این محموله کشف شده 800 میلیون ریال بوده است.

زهرایی اظهار داشت: این محموله در یک اتوبوس مسافربری توسط ماموران پاسگاه انتظامی "دشت روم" کشف و ضبط شد.

وی عنوان کرد: این تعداد تبلت فاقد هرگونه اسناد گمرکی بوده و کالای قاچاق محسوب می شود و براین اساس متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.

زهرایی با بیان اینکه ضرر قاچاق کالا و ارز برای هر فرد ایرانی سالیانه یک میلیون و 250 هزار تومان است، گفت: سالانه 2.5 میلیون فرصت شغلی هم از بین می رود.

وی بیان داشت: ارزش ریالی کشف کالای قاچاق در این شهرستان طی سال جاری از رشد خوبی برخوردار بوده است.

 

کد مطلب 2338703

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