90 دستگاه تبلت‌ قاچاق در محور بابامیدان به یاسوج کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی شیر زهرایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این محموله شامل 90 دستگاه تبلت بوده که از بنادر جنوبی به مقصد تهران حمل می شد.

وی بیان کرد: ارزش ریالی این محموله کشف شده 800 میلیون ریال بوده است.

زهرایی اظهار داشت: این محموله در یک اتوبوس مسافربری توسط ماموران پاسگاه انتظامی "دشت روم" کشف و ضبط شد.

وی عنوان کرد: این تعداد تبلت فاقد هرگونه اسناد گمرکی بوده و کالای قاچاق محسوب می شود و براین اساس متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.

زهرایی با بیان اینکه ضرر قاچاق کالا و ارز برای هر فرد ایرانی سالیانه یک میلیون و 250 هزار تومان است، گفت: سالانه 2.5 میلیون فرصت شغلی هم از بین می رود.

وی بیان داشت: ارزش ریالی کشف کالای قاچاق در این شهرستان طی سال جاری از رشد خوبی برخوردار بوده است.