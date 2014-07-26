باغات بخش خصوصی ناژوان خشک شده است/ پساب منبع پایدار آبیاری فضای سبز اصفهان

به گزارش مهر، محسن رنجبر پیش از ظهر شنبه در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به وجود 12 مادی در منطقه‌ی ناژوان اظهار داشت: متاسفانه تعدادی از این مادی ها فاقد لوله کشی هستند و درختان در مسیر این مادی‌ها به گونه‌ای است که نمی‌توانم به آنها آبرسانی کنیم.



وی با بیان اینکه باغات بخش خصوصی ناژوان اصفهان خشک شده است، افزود: در حال حاضر یک متر مکعب بر ثانیه در ناژوان آب استحصال می‌شود.



معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 40 درصد از چاه‌‌های ناژوان خشک شده است، ادامه داد: مابقی چاه‌های موجود در این بخش نیز با کاهش دبی مواجه هستند.



وی با بیان اینکه برای حفظ فضای سبز به یک هزار و 883 لیتر بر ثانیه آب نیاز است، اظهار داشت: در این راستا تاکنون اقداماتی همچون مصرف بهینه‌ آب، تغییر گونه‌های گیاهی، استفاده از روش‌های نوین آبیاری و استفاده از چمن مقاوم به کمبود آب در دستور کارقرار گرفته است.



رنجبر با بیان اینکه اصلاح روش‌های آبیاری در بالادست رودخانه زاینده رود می‌تواند به میزان قابل توجهی از مشکلات خشکسالی موجود در شهر اصفهان بکاهد، افزود: ما نمی‌گوییم در بالادست کشاورزی و زراعت صورت نگیرد بلکه بر این باوریم چنانچه روش‌های آبیاری در بالادست اصلاح شود با کاهش 40 درصدی مصرف آب رودخانه زاینده رود از سراب تا پایان برای همیشه جریان خواهد داشت.



وی با بیان اینکه استفاده از آبهای زیر زمینی برای آبیاری با توجه به شوری آن برای گیاهان مناسب نیست، افزود: از آبهای سطحی نیز نمی‌توان برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد.



معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان استفاده از آب پساب برای آبیاری فضای سبز اصفهان را بکارگیری منبع آب پایدار برای این بخش دانست و ادامه داد: با تصفیه‌ ثانویه آب پساب می‌توان بدون هیچگونه آلودگی فضای سبز اصفهان را آبیاری کرد.



تشکیل ستاد بحران فضای سبز در شهرداری اصفهان



سید کریم داوودی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه حفظ درختان فضای سبز را در اولویت دانست و افزود: در این راستا ضروری است که ستاد مدیریت بحران در خصوص فضای سبز اصفهان در شهرداری تشکیل شود.



وی با بیان اینکه شهرداران نیز باید در ستاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان حضور داشته باشند، اظهار داشت: در این راستا حفظ درختان در مناطق مختلف شهر اصفهان باید در دستور کار شهرداران مناطق قرار گیرد.



این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه عمق چاه‌‌های سطحی دیگر جوابگوی نیاز آبی فضای سبز شهر اصفهان نیست، ادامه داد: در این راستا ضروری است که حفر چاه‌ای عمیق‌تر در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گیرد.



غلامرضا صادقیان، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه‌ این جلسه برنامه‌ریزی برای حفظ 5 هزار هکتار فضای سبز شهر اصفهان را ضروری دانست و گفت: در این راستا برای افزایش محدوده‌ فضای سبز شهر اصفهان ضروری است که برنامه‌ریزی برای تامین آب مورد نیاز برای آبیاری آن در دستور کار قرار گیرد.



استفاده از آب پساب برای آبیاری شهروندان را نگران کرده است



وی با بیان اینکه ایده‌ استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز شهر اصفهان موجب نگرانی شهروندان در خصوص به خطر افتادن سلامتی‌شان شده، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح ضروری است که اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص نحوه‌ استفاده از آب پساب برای آبیاری فضای سبز به مردم صورت پذیرد.



این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برخی از افراد در حال حاضر در جلسات مختلف سیاه نمایی‌هایی را در خصوص استفاده از آب پساب برای آبیاری فضای سبز با پساب در دستور کار خود قرار داده‌اند، افزود: اطلاع رسانی باید در راستای اقدامات صورت گرفته در حوزه‌ی تصفیه‌ پساب به شهروندان ارایه شود.