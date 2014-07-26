نماز جمعه در تمامی شهرهای استان فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ملک مکان ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز اولین اقامه نماز جمعه در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر تمامی شهرهای بزرگ و کوچک استان دارای امام جمعه هستند اما تعداد 15 بخش از داشتن امام جمعه محرومند.

وی تصریح کرد: به طور حتم امام جمعه نیز به این بخش ها اعزام خواهند شد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس با بیان اینکه امروز شعار سال به عنوان اولویت ائمه جماعات استان فارس مطرح است، گفت: خوشبختانه با تلاش نماینده ولی فقیه در استان فارس قرارگاه فرهنگی با فرمانده ای نماینده ولی فقیه تشکیل شد و در این راستا دیگر شهرستانها نیز راه اندازی این قرارگاه را در دستور کار خود قرار داده اند.

حجت الاسلام ملک مکان با بیان اینکه امروز استان فارس رنگ آرامش را به خود دیده، تاکید کرد: همکاری و هماهنگی بسیار مناسب مسئولین دولتی با نماینده ولی فقیه در استان فارس باعث موفقیت در تمامی عرصه ها می شود و امروز ما شاهد چنین مهمی در استان فارس هستیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نزدیکی به عید سعید فطر افزود: سه گروه مسئول رصد ماه در استان هستند که از فردا به نقاط مشخص شده اعزام خواهند شد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس تصریح کرد: این گروه ها از قبل از ماه رمضان آموزش های لازم را دیده اند.

حجت الاسلام ملک مکان تاکید کرد: در 700 محل شیراز نماز عید فطر برگزار می شود که اصلی ترین آن در مصلای نماز جمعه شیراز است.

وی در خصوص فطریه مردم نیز افزود: رقمی از چهار تا چهار هزار و 500 تومان میزان فطریه مردم است.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در استان فارس قبل از انقلاب نیز برگزاری نماز جمعه را داشتیم، گفت: در شهرستانهایی همچون جهرم و لارستان قبل از انقلاب نیز شاهد برگزاری نماز جمعه بودیم.

حجت الاسلام ملک مکان تاکید کرد: امروز مسن ترین امام جمعه کشور مربوط به شهر خاوران استان فارس است و همچنین جوانترین امام جمعه فارس نیز در شهر ایزدخواست است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص تغییر محل مصلای نماز جمعه شیراز، گفت: در حال حاضر تصمیمی در این خصوص وجود ندارد البته اگر قانون خارج شدن پادگانها از شهر شیراز اجرایی شود امکان دارد که در محل فعلی یکی از پادگانها اقدام به ساخت مصلای جدید کرد.