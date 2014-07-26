نصب 92 دوربین کنترل تخلفات رانندگی در سطح شهر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر ميکائيلي ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مرکز کنترل ترافيک شهر تبريز در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت استفاده از تجهیزات پیشرفته برای کنترل ترافیک در تبریز گفت: يکي از ابزارهای کنترل ترافيک و تخلفات نصب و استفاده از دوربين‌هاي ثبت تخلفات است که پلیس در این چند سال اخیر از این سیستم ها استفاده می کند.

وی با تاکید بر کنترل تخلفات به صورت نامحسوس توسط مرکز کنترل ترافيک شهر تبریز ادامه داد: این دوربین های مختلفی که تهیه شده در تقاطع‌ها و ميادين شهر نصب می شود و امیدواریم با بهره برداری از آنها شاهد کاهش تخلفات و همچنین روان شدن ترافیک باشیم.

میکائیلی همچنین به عملکرد مثبت معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تبريز اشاره کرد و گفت: با تلاش آنها این دوربین ها خریداری شده و در نقاط مختلف نصب می شود.

وی به ضرورت همکاری مردم با پلیس راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و افزود: لازم است از همکاری مردم در راهپیمایی روز گذشته نیز تشکر و قدردانی کنم چراکه همه راهپیمایان و روزه داران عزیز با پلیس به خوبی همکاری کردند.

میکائیلی همچنین از ثبت بیش از 80 هزار تخلف رانندگی طی سه ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: پليس به صورت نامحسوس هميشه ناظر بر اعمال رانندگان است و با متخلفان و آنهایی که به حقوق رانندگی دیگران احترام نمی گذارند برخورد می کند.