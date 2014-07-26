یک دستگاه اتوبوس ولوو در محور فهرج- زاهدان در آتش سوخت

مهدی پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه اتوبوس مسافربری صبح امروز در محور فهرج – زاهدان دچار حریق شد و به طور کامل در اتش سوخت.

وی با اشاره به اینکه این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشته است، افزود: به محض وقوع حریق مسافران اتوبوس را تخلیه کردند که خوشبختانه به هیچ کس صدمه ای وارد نشده است.

پنجعلی با اشاره به اینکه این اتوبوس از یزد عازم زاهدان بوده است، ادامه داد: متاسفانه این اتوبوس به طور کامل در آتش سوخت و علت وقوع حریق در دست بررسی است.

وی تعداد مسافرانی که با این اتوبوس در سفر بودند را 42 نفر عنوان کرد و گفت: این حادثه در 70 کیلومتری فهرج رخ داده است.

گفته می شود که این اتوبوس دارای مخزن سوخت قاچاق بوده است. این در حالی است که پدیده قاچاق سوخت یکی معضلات اساسی در شرق کشور به شمار می رود و چندی پیش نیز یک دستگاه اتوبوس ولوو در شهر انار با چهار هزار و 500 لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

نکته قابل توجه این است که افرادی که به منظور دست یابی به سود مالی اقدام به قاچاق سوخت از طریق اتوبوس می کنند در واقع علاوه بر ضربه های مهلکی که به اقتصاد کشور وارد می کنند جان مسافرین را نیز به خطر انداخته و به بمبی متحرک در جاده ها تبدیل می شوند که می تواند خطری جدی برای جان مسافران و سرنشینان خودروهای عبوری در جاده ها باشند.