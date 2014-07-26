جاده مرگ آذربایجان به بزرگراه تبدیل می شود/ وعده افتتاح اینبار همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگراه اهر ـ تبریز که از سال 1387 عملیات اجرایی آن آغاز شده تاکنون کمتر از 20 کیلومتر آن از 12 کیلومتر آن مربوط به قطعه اول از مسیر اهر به تبریز و هشت کیلومتر آن از قطعه سوم از مسیر تبریز به اهر است به بهره برداری رسیده و 75 کیلومتر باقی مانده چشم انتظار مسئولان است.

بر اساس این گزارش، ظهر شنبه جلسه ای با حضور مسوولان استانی، نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان اهر و هریس و مدیران شهرستان اهر برای واگذاری این قطعه به پیمانکار و تسریع در بهره برداری از این قطعه در هفته دولت تشکیل یافت.

واگذاری قطعه دوم جاده اهر ـ تبریز به زودی به پیمانکار تا پایان امسال

معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی ظهر شنبه در جمع مدیران شهرستان اهر با بیان این مطلب افزود: قطعه دوم بزرگراه اهر ـ تبریز تا پایان امسال به پیمانکار واگذار می شود.

محمد صادق پور مهدی ظهر شنبه در جمع مدیران شهرستان اهر با بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون چندین مورد مناقصه دراین خصوص برگزار شده که متأسفانه به دلیل پاره ‌ای مشکلات انجام آن محقق نشده است اما همت و تلاش همه مسئولان ذیربط استان و شهرستان تسریع در اجرای مناقصه این قطعه بوده و بزودی این قطعه به پیمانکار توانمند که بتواند در کمترین زمان ممکن این پروژه رابه اتمام رساند واگذار می ‌شود و تمام هم و غم مسئولین منطقه و استان تسریع در اجرای این پروژه است.

وی از آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم مسیر تبریز به اهر خبر داد و افزود: عملیات اجرای این مسیر آغاز شده و اکثر زیر ساخت‌ ها از جمله پل اصلی خواجه در مرحله انجام است که با اتمام آن بزودی این مسیر نیز تا خواجه تحویل می شود.

مسیر دو بانده جاده اهر ـ تبریز تا گردنه گوئجه بئل همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه از بهره‌ برداری مسیر دو بانده جاده اهر ـ تبریز تا گردنه گوئجه بئل همزمان با هفته دولت خبر داد.

عباس فلاحی با بیان اینکه اتمام زیر سازی، عملیات آسفالت مسیر باقی مانده تا گردنه گوئجه بئل که یکی از مسیرهای کوهستانی و سخت است، اظهار داشت: همزمان با هفته دولت این مسیر به طول 20 کیلومتر به صورت در دو بانده ارائه خدمات خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد و افزود: با وجود کمبود اعتبارات تلاش‌ های انجام شده و تعامل لازم با پیمانکاران و مسوولان استانی این مسیر نیز در روند اجرایی سرعت گرفته و با توافقی که انجام شده انتظار داریم در کمترین زمان ممکن بتوانیم این مسیر را نیز تا شهر خواجه به بهره ‌برداری برسانیم تا بدین طریق شاهد کاهش قسمتی از تصادفات باشیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت کمربندی غربی اهر گفت: قطعه اول اعتبار این پروژه دریافت شده و عملیات این پروژه نیز در حال اجراست که امیدواریم بامشارکت شهرداری این امر به زودی محقق شده و شاهد قسط فعالیت بیشتر برای رونق منطقه باشیم.

فلاحی همچنین در ادامه با بیان این مطلب افزود: در مسیر 50 کیلومتری این جاده که متأسفانه به علت پاره‌ای مشکلات با وجود تلاش‌های انجام شده به پیمانکار واگذار نشده با تمهیدات و هماهنگی انجام شده درحوزه وزارت راه و شهرسازی در نشستی این مشکل نیز به زودی حل و این قطعه نیز به یک پیمانکار متخصص و دارای امکانات و تجهیزات کافی واگذار می‌شود که در اجرای این قطعه نیز تسریع شود.

وی همچنین در ادامه از واگذاری کمر بند شرقی اهر خبر داد و افزود: این واگذاری با اعتباری معادل 20 میلیارد ریال جاده مشکین ‌شهر را به جاده کلیبر وصل می ‌کند و در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه آغاز در مرحله تجهیز کارگاه است.

..............................

گزارش از زهرا ناصران