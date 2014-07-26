خشم هلندی ها موجب فرار دختر پوتین از آمستردام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از هلندی ها، جدایی طلبان طرفدار روسیه و دولت این کشور را در فاجعه سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین مقصر می دانند. این مسئله باعث شده شهروندان هلند خشم خود را متوجه دختر "ولادیمیر پوتین" کنند که در پایتخت این کشور ساکن است. بر این اساس"ماریا پوتین" دختر رئیس جمهوری روسیه در نزدیکی فرودگاه شیفول شهر آمستردام هلند زندگی می کند، جایی که پرواز MH17 هواپیمایی مالزی از آنجا به سمت مالزی عزیمت کرد.

این در حالی است که به دلیل تبلیغات رسانه ای در اروپا بسیاری از شهروندان بر این باورند که مقامات روسیه مسئول سقوط بوئینگ 777 مالزیایی هستند زیرا آنها با حمایت نظامی از جدایی طلبان اوکراین به آنها امکان هدف قرار دادن این هواپیما را داده اند.

روزنامه دیلی میل چاپ لندن با اشاره به وجود این طرز فکر در هلند، فشار افکار عمومی به دختر پوتین را عامل خروج وی از این کشور دانسته است. بر این اساس ماریا 29 ساله که به همراه همخانه خود در آپارتمانی دو میلیون پوندی در حاشیه آمستردام زندگی می کرده، به دلیل خشم هلندی ها ناچار شده از این کشور خارج شود. این روزنامه به نقل از همسایگان ماریا می نویسد از زمان انتشار خبر سقوط هواپیمای مذکور، کسی وی را ندیده است و اینگونه نتیجه گیری می کند که دختر پوتین به دلیل ترس از حملات احتمالی به خود، خانه اش را ترک کرده است.

در همین حال انتشار تصاویر و گزارش هایی از ربوده شدن وسایل شخصی قربانیان پرواز MH17 از جمله گوشی های همراه و جواهرات آنها توسط جدایی طلبان اوکراین، واکنش افکار عمومی را نیز به دنبال داشته است. در این راستا کاربران خشمگین شبکه های اجتماعی خواستار برگزاری تظاهرات در محل اقامت دختر پوتین شده اند.