تشکر ایوبی از حضور هنرمندان در راهپیمایی روز قدس/ الهام چرخنده کارگردان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش زیر می توانید مهمترین اخبار روز سینمای ایران در حوزه جشنواره ها و نهادهای سینمایی را مطالعه کنید.

آغاز ثبت نام کارگاه های آموزش فیلمنامه نویسی جشنواره مقاومت

جشنواره فیلم مقاومت در نظر دارد تا کارگاه های آموزش مجازی فیلمنامه نویسی و جلوه های ویژه میدانی را برگزار کند. بر همین اساس علاقمندان می توانند از طریق ثبت نام در سایت سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در این کارگاه ها شرکت کنند. کارگاه های مورد نظر با عناوین «روند تبدیل خاطره به فیلمنامه» و «آشنایی با مقدمات انفجار در فیلم های سینمایی» برگزار می شود.

پیام تشکر رئیس سازمان سینمایی از حضور سینماگران

حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی در پیامی به اهالی سینما، از حضورشان در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر و تشکر کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«اهالی شریف و پر افتخار سینمای ایران؛ در آستانه عید سعید فطر؛ عید بزرگ عبادت و بندگی، ضمن تبریک این بزرگترین عید جهان اسلامی، وظیفه خود می دانم به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ و پر افتخار سینمای ایران از حضور پر شکوهتان در راهپیمایی روز جهانی قدس تشکر کنم؛ همایش بی ریا و حضور پرشمارتان در کنار مردم و در حمایت از مردم ستم دیده غزه و فلسطین مجروح، مایه فخر و مباهات همه دوستداران و دلدادگان هنر ایرانی اسلامی است؛ شما آمدید و به نمایش گذاشتید آن چه را که هستید؛ و باز هم نشان دادید که باورمندی به اصالت و ارزش های انسانی و اسلامی و میهنی از سینمای ایران جدایی ناپذیر است؛ یقین دارم سینمای ایران که همواره زبان گویای مردمان ستم کشیده جهان بوده، هنرمندانه گوشه هایی از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و مظلومیت زنان و کودکان و مردمان غزه و فلسطین را روایت خواهد کرد. همچنین مراتب سپاس خود را از هیات مدیره محترم خانه سینما به خاطر حضور فعالانه در برنامه های مختلف حمایت از مظلومان غزه و مدیریت تحسین برانگیز همایش روز جهانی قدس اعلام می دارم و بهترین ها را برایتان آرزو می کنم».

تولید مستند «سفر طولانی سهراب شهید ثالث» در مرکز گسترش

مستنده پرتره «سفر طولانی سهراب شهید ثالث» از جدیدترین تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی امید عبدالهی پس از اتمام نگارش فیلمنامه وارد مرحله تولید شد.

امید عبدالهی پیرامون تولید این مستند که به زندگی و آثار سهراب شهیدثالث فیلمساز مؤلف ایرانی می پردازد، گفت: پژوهش این مستند از سال 1391 آغاز شده و تا پایان مرحله تدوین هم ادامه خواهد داشت. فکر می کنم یکی از ویژگی های مهم این فیلم، رویکرد روایی آن است، به طوری که هیچ گونه مصاحبه یا گفتگوی مستقیم پیرامون شخصیت و آثار سهراب شهید ثالث در فیلمنامه آن پیش بینی نشده است.

وی بیان کرد: سهراب شهیدثالث و فیلم هایش در تاریخ سینمای ایران جایگاه خاصی دارند. او با عمری کوتاه اما آثاری ماندگار، توانست برای مدتی طولانی سینمای ایران و سینماگرانش را تحت تاثیر قرار دهد و اگر بگوییم که این تاثیر همچنان هم ادامه دارد، پر بیراه نگفتیم.

تخصصی بودن جشنواره یاس، بستری برای رشد فیلم‌های ویدئویی است

فرهاد توحیدی گفت: فیلم‌های ویدئویی باید جشنواره جداگانه‌ای داشته باشند و لزومی برای حضور این گونه سینمایی در فجر نیست.

فرهاد توحیدی فیلمنامه‌نویس و کارگردان درباره لزوم برگزاری جشنواره فیلم‌های ویدئویی تهران (یاس) به ستاد خبری این جشنواره گفت: اگر جشنواره‌های تخصصی که محل عرضه این نوع فیلم‌هاست، به صورت مستقل برگزار شود و فیلم‌های ویدئویی در کنار آثاری مشابه مورد ارزیابی قرار گیرد، موجب ارتقاء این نوع فیلم‌ها می‌شود.

وی با تاکید بر این که مخالفت‌هایی با برگزاری این‌چنینی جشنواره فیلم‌ فجر دارد، افزود: در جشنواره فیلم فجر بخش‌های فراوانی وجود دارد که لزومی نیست در این جشنواره آن‌ها را داشته باشیم. ضمن اینکه اگر صفت بین‌الملل را از جشنواره فیلم فجر برداریم و این جشنواره تنها مختص فیلم‌های ایرانی باشد و باقی بخش‌ها به صورت غنی برگزار شوند، به مراتب جشنواره مطلوب‌تری خواهد بود.

توحیدی با بیان اینکه مخالف برگزاری جشنواره‌های متعدد در طول سال است، گفت: اینکه فیلم‌های ویدئویی برای خود جشنواره مستقلی دارند و از جشنواره فجر جدا شده‌اند اقدام بسیار خوبی است؛ زیرا این فیلم‌ها در کنار فیلم‌های سینمایی به خوبی دیده نمی‌شدند. اگر جشنواره بر حسب لزوم و تخصصی برگزار شود، باعث صرفه‌جویی به معنای اقتصادی کلمه است و موجب می‌شود تا تماشاگران عطش بیشتری نسبت به جشنواره‌های موضوعی پیدا کنند. جشنواره فیلم‌های ویدئویی باید سال‌ها قبل از جشنواره فجر جدا و به صورت مستقل و تخصصی برگزار می‌ شد.

وی درباره قاچاق CD فیلم‌ها و نمایش آنها در قطارها، هواپیماها و اتوبوس ها بیان کرد: دولت مجری قوانین است و باید این کار را از خودش آغاز کند؛ ضمن اینکه ما در کشور قوانینی داریم که از حقوق مولف حمایت می‌ کند. بدون شک کسانی که این کار را انجام می‌ دهند مجرم هستند. سازمان‌ها و نهادهایی که بدون حقوق پرداخت شده از اثری استفاده می ‌کنند؛ مجرم هستند. سال گذشته جمعی از هنرمندان با نامه ‌ای در فضای داخلی و بین‌ المللی خواستار جلوگیری از نمایش غیرقانونی آثار شدند.

توحیدی با بیان اینکه تصور بر این است که در آینده این موضوع نهادینه خواهد شد،‌ گفت: همانطور که می‌دانید شبکه‌های مختلف تلویزیونی رو به افزایش هستند. به همین دلیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری بخش خصوصی در پی راه ‌اندازی پایانه این سامانه در منازل است تا امکان دانلود این آثار وجود نداشته باشد.

حضور «قصه‌ها» در جشنواره فیلم ونیز

«قصه‌ها» به کارگردانی رخشان بنی اعتماد با شرکت در جشنواره فیلم ونیز حضور بین‌المللی خود را آغاز می ‌کند. شرکت این فیلم در چند جشنواره معتبر جهانی دیگر هم قطعی شده است. رخشان بنی‌اعتماد پس از 5 سال دوری از سینما، «قصه‌ها» را در سال 1390 با سرمایه‌ گذاری مریم شفیعی، کارگردانی کرد که در جشنواره سال گذشته فجر در سه بخش بهترین فیلم، بهترین چهره پردازی و بهترین بازیگر مرد نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد.

«قصه‌ها» یکی از پربازیگرترین فیلم‌های سال‌های اخیر است که تعداد زیادی از بازیگران شاخص سینما در آن نقش‌آفرینی کردند. گلاب آدینه، صابر ابر، فرهاد اصلانی، نگار جواهریان، بابک حمیدیان، ریما رامین فر، حبیب رضایی، عاطفه رضوی، مهراوه شریفی نیا، خسرو شهراز، محمدرضا فروتن، شاهرخ فروتنیان، باران کوثری، پیمان معادی، فاطمه معتمدآریا، حسن معجونی، مهدی هاشمی و ... از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«قصه‌‏ها» گذر به هفت موقعیت از زندگی آدم‌هایی است که در شرایطی شبیه به بسیاری از ما و آدم‌های دیگر جامعه، روزگار می گذرانند.

این فیلم محصول ایران نوین فیلم است. این دومین فیلم از تولیدات این کانون فیلمسازی است که در ونیز شرکت کرده است. سال گذشته فیلم «ماهی و گربه» ساخته شهرام مکری و تهیه‌کنندگی سپهر سیفی در ونیز حضور داشت.

21 استان میزبان بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان همزمان با اصفهان در 21 استان برگزار می شود. بر اساس اعلام شرایط برگزاری همزمان جشنواره به کلیه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور با هدف توسعه فعالیت فرهنگی هنری در سطح کشور و برای بهره مندی اقشار علاقه مند به سینما به ویژه کودکان و نوجوانان و با هدف شناخت مولفه های ذاتی سینمای کودک و نوجوان درحوزه فرم و محتوا که مبنی بر مبانی و ارزش های بومی و تعلیم تربیت دینی از این رویداد فرهنگی هنری ارسال گردیده است، تا کنون 21 استان آمادگی خود را به دبیرخانه جشنواره اعلام نمودند.

زنجان، سمنان، آذربایجان شرقی، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، کرمانشاه، گلستان، مرکزی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قم، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، هرمزگان، کرمان، لرستان از جمله استان های میزبان این دوره از جشنواره فیلم کودک و نوجوان هستند.

سینمای هنر و تجربه به سینمای گیشه کمک می کند

علیرضا داوودنژاد کارگردان و تهیه کننده سینما، ‌با مثبت ارزیابی کردن، فراخوان منتشر شده از سوی طرح «هنر و تجربه» گفت: نکته اصلی این است، برخی از فیلم هایی که ساخته می شوند، ویژگی هایی که اکثریت سالن ها مایل به نشان دادن آن ها باشند را ندارند. به عنوان مثال این فیلم ها فاقد سوپراستار هستند و فیلمهای بدون سوپراستار که ویژگی های فیلم های مطلوب آن نوع سینما را ندارند، باید جایی برای عرضه داشته باشند و چه خوب است که مجموعه ای از سالن ها وجود داشته باشد تا این نوع فیلم ها امکان نمایش پیدا کنند.

کارگردان فیلم های «مصائب شیرین» و «بچه های بد» درباره آثار متعلق به سینمای هنر و تجربه افزود: یک چیز مسلم است و آن این است که تعداد فیلم هایی که می توانند این ویژگی را داشته باشند، به دلیل محدودیت تعداد سوپراستارها، کم است و سایر فیلم هایی هم که ساخته می شوند، بعضی هایشان خیلی تجربی و خاص هستند. آن فیلم هایی که خاص هستند، حتما باید بروند در سینمای هنر و تجربه. فیلم های دیگر باید در سالن گروه های دیگر ساخته شوند. این باعث می شود که افق سینما به روی تجربه های تازه بسته نشود و جرات ساختن فیلم هایی که منطبق با کلیشه های مرسوم نیستند از بین نرود، چون تا تجربه نباشد و افق های تازه در انتخاب مضمون و اهداف وجود نداشته باشد، طبیعی است که سنیمای حرفه ای و سینمای گیشه به دایره تکرار می افتد و ملال آور می شود و از دید تماشاچی می افتد. اما سینمای هنر و تجربه می تواند به این نوع سینما هم کمک کننده باشد.

وی بیان کرد: نکته این است که ما باید به طرف سینمای جذاب برویم اما این جذابیت نباید فقط در عوامل پولساز معرفی شود. این جذابیت در انتخاب مضمون، ساختار فیلمنامه و اجرای سینمایی تعریف اصلی خودش را پیدا می کند. مراقبت از این موضوع که تعریف دقیق و منطقی برای سینمای جذاب وجود داشته باشد خیلی مهم است.

چرخنده و ساخت مستند «شهدای اقلیت های مذهبی»

الهام چرخنده بازیگر سینما و تلویزیون درباره جدیدترین فعالیت خود گفت: کارگردانی مستندی درباره شهدای اقلیت‌های مذهبی ایران را برعهده گرفته‌ ام، به نظرم روی چنین موضوعی در حوزه سینمای مستند هنوز کار نشده است. این مستند در ۵۰ قسمت ساخته می‌ شود. این موضوع را با عشق و علاقه انتخاب کردم، تاکنون درباره شهدای گرانقدر اقلیت کمتر اثری ساخته شده، این مستند می‌تواند ادای احترام به روح بزرگ این عزیزان باشد که قهرمانان سرزمین ما هستند.

آغاز ساخت 10 فیلم توسط هنرمندان در جشنواره همراه تهران

مراسم آغاز به کار بخش نگاه هنرمند دومین دوره جشنواره فیلم و عکس همراه تهران، روز پنج شنبه دوم مردادماه با حضور هنرمندان این بخش، مدیران و برگزارکنندگان جشنواره و سونی موبایل حامی اصلی جشنواره برگزارشد. در این مراسم بهروز غریب پور، گیزلا وارگا سینایی، قباد شیوا، فرهاد آییش، آتیلا پسیانی، فاطمه معتمد آریا، نیکی کریمی، رضا یزدانی و بابک حمیدیان حضور داشتند. لیلی رشیدی دیگر هنرمند فیلم ساز این بخش به دلیل سفر خارج از کشور نتوانست در این مراسم شرکت کند.

حمید خانی دبیر جشنواره ضمن خوش آمدگویی به هنرمندان و مهمانان، حضور سونی موبایل به عنوان یکی از برندهای فعال در حوزه تصویر را به عنوان حامی جشنواره اعلام کرد و گفت: حضور حامیان خصوصی موجب رونق فعالیت های فرهنگی هنری می شود. این جشنواره توسط بخش خصوصی و با اهداف فرهنگی برگزار می شود و امیدواریم با مشارکت هنرمندان بتوانیم به این اهداف نزدیک شویم.

فربد ناصرآبادی، رییس شورای سیاست گزاری جشنواره نیز هدف از برگزاری از این جشنواره را فرهنگ سازی در زمینه استفاده از تلفن همراه اعلام کرد و گفت: از برگزاری این جشنواره به دنبال اهداف انتفاعی نیستیم و به عنوان یک شرکت فعال در عرصه تبلیغات اعتقاد داریم که به قاب تصویر کشیدن ایده ها، قدرت خلاقیت ما ایرانی هاست. همه ما عادت کردیم از کودکی کار هنرمندان را ببینیم، امروز از هنرمندان می خواهیم که آنها بشنوند و ببینند مردم چه آثاری خلق می کنند.