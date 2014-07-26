تفنگ های بادی بلای جان پرندگان کشور

عباس طاهریان در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: نیروهای یگان محیط زیست خواف حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی به دلیل گرمای شدید هوا تصمیم بر سر یک قنات رفته و در نزدیکی قنات متوجه دو نفر شدند که با مشاهده مامورین سوار بر یک موتورسیکلت شده و مشغول فرار شدند.

به گفته وی، مامورین با خودرو به تعقیب آنها پرداخته و پس از مدتی تعقیب و گریز موتورسیکلت مذکور را متوقف کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خواف اظهار داشت: در بازرسی از راکبین موتورسیکلت یک اسلحه بادی ۵٫۵ و از درون یک کیسه قرمز رنگ لاشه ۱۶ قطعه چکاوک کشف و ضبط شد و متهمین نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: محیط بانان مجددا به محل قنات بازگشته و متوجه کومه ای شدند که بر سر آب تعبیه شده بود و شکارچیان غیرمجاز ضمن کمین در کومه، پرندگان تشنه ای که برای نوشیدن آب به کنار قنات می آمدند را هدف قرار می دادند.

فرمانده یگان محیط زیست خواف نیز در این باره گفت: چرا باید سلاحی به این راحتی در اختیار افراد قرار گیرد و باعث تلف شدن حیات وحش و بخشی از تنوع زیستی کشور شود. اشکال کار در کجاست.

مدثر تیموری افزود: چه چیزی باعث می شود افراد یک جامعه با استفاده از سلاح بادی به جان پرندگان بی زبان بیفتند و آن ها را بی جان کنند؟نکته ای که بیش از هر چیزی خودنمایی می کند فرهنگ اشتباهی است که ریشه ای چند صدساله دارد و شاید برای تغییر یک اصل یک نسل هم فدا شوند.

وی تصریح کرد: نمی توان صرفا گفت عدم آگاهی، با توجه به این همه امکانات سمعی و بصری و دسترسی به اینترنت و پایگاه های خبری دیداری و شنیداری و تأکیدات فراوان در این حوزه عدم آگاهی حرف قابل قبول نیست و همانطور که ذکر شد ریشه فرهنگی موضوع بایستی تغییر یابد و این مهم میسر نمی شود مگر با بسیج تمامی ظرفیت های موجود جهت نشان دادن راه صواب و ناصواب.

تیموری اظهار داشت: سلاح بادی بایستی بعنوان ابزار تفریح سالم نگریسته شود و نه برای قانون شکنی و تلف کردن یک جاندار و نه برای آزار و اذیت سایرین. سلاح بادی، سلاحی است که برای شلیک به اهداف ثابت طراحی شده است و هرگونه استفاده از آن برای شکار ممنوع است.