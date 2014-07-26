دستگیری331 نفر از روزه خواران در ملاء عام طی ماه مبارک رمضان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا هنردوست ظهر شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریز بر ضرورت حفظ حرمت روز های باقیمانده ماه مبارک رمضان تاکید کرد و گفت: پلیس با متخلفان و کسانی که به اعتقادات مردم و دستورات شرعی اسلام احترام نمی گذارند برخورد جدی می کند.

وی با تاکید بر اینکه این تعداد روزه خوار بعد از دستگیری تحویل مقامات قضایی شدند، گفت: اگر کسی به هردلیلی نمی تواند روز هبگیرد نباید در اماکن عمومی و جلوی مردم اقدام به روزه خواری کند.

هنردوست همچنین از برخورد و دستگيري بيش از 800 نفر در راستاي طرح مقابله با نابهنجاري‌هاي اجتماعي در آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار داشت: پليس با کليه توان خود در طرح استمرار ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي انجام وظیفه کرد و بیش از 400 نفر را به اتهام ناهنجاری های اجتماعی دستگیر کرد.