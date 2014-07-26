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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

هنردوست خبر داد:

دستگیری331 نفر از روزه خواران در ملاء عام طی ماه مبارک رمضان در آذربایجان شرقی

دستگیری331 نفر از روزه خواران در ملاء عام طی ماه مبارک رمضان در آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي آذربايجان ‌شرقي از دستگیری331 نفر از روزه خواران در ملاء عام طی ماه مبارک رمضان در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا هنردوست ظهر شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریز بر ضرورت حفظ حرمت روز های باقیمانده ماه مبارک رمضان تاکید کرد و گفت: پلیس با متخلفان و کسانی که به اعتقادات مردم و دستورات شرعی اسلام احترام نمی گذارند برخورد جدی می کند.

وی با تاکید بر اینکه این تعداد روزه خوار بعد از دستگیری تحویل مقامات قضایی شدند، گفت: اگر کسی به هردلیلی نمی تواند روز هبگیرد نباید در اماکن عمومی و جلوی مردم اقدام به روزه خواری کند.

هنردوست همچنین از برخورد و دستگيري بيش از 800 نفر در راستاي طرح مقابله با نابهنجاري‌هاي اجتماعي در آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار داشت: پليس با کليه توان خود در طرح استمرار ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي انجام وظیفه کرد و بیش از 400 نفر را به اتهام ناهنجاری های اجتماعی دستگیر کرد.

کد مطلب 2338751

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