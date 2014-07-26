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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۷

کشته و زخمی شدن ۲۶ عضو طالبان در افغانستان

کشته و زخمی شدن ۲۶ عضو طالبان در افغانستان

در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور ۲۶ عضو طالبان کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان از کشته و زخمی شدن ۲۶ عضو طالبان در عملیات مشترک نیروهای امنیتی این کشور در ۲۴ ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور خبر داد.

در این عملیات ها که در ولایات بدخشان، میدان وردک، هلمند و پکتیکا انجام شد،۱۲شورشی زخمی و ۶ فرد دیگر بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی افغانستان همچنین موفق به کشف و ضبط مقداری جنگ افزار و همچنین کشف و خنثی کردن دو مین در ولایات اروزگان و خوست شدند.

کد مطلب 2338753

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