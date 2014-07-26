کشته و زخمی شدن ۲۶ عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان از کشته و زخمی شدن ۲۶ عضو طالبان در عملیات مشترک نیروهای امنیتی این کشور در ۲۴ ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور خبر داد.



در این عملیات ها که در ولایات بدخشان، میدان وردک، هلمند و پکتیکا انجام شد،۱۲شورشی زخمی و ۶ فرد دیگر بازداشت شدند.



نیروهای امنیتی افغانستان همچنین موفق به کشف و ضبط مقداری جنگ افزار و همچنین کشف و خنثی کردن دو مین در ولایات اروزگان و خوست شدند.