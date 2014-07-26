رونمایی سند هویتی شهیدی که 40 روز برای شهادت روزه گرفت/ وضویی که نیمه تمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی ظهر شنبه با حضور مسئولان اجرایی استان لرستان سند هویتی شهید "علی عباس حسین پور" رونمایی شد. سند هویتی شهید "علی عباس حسین پور" به همت اداره کل ثبت احوال استان لرستان طراحی و تدوین شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان در این مراسم اظهار داشت: گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و بزرگان استان لرستان به عنوان یکی از فعالیتهای فرهنگی در دستور کار این اداره کل ایجاد شده و روند تکمیل اسناد هویتی این گنجینه همچنان استمرار دارد.

حسین میردریکوند ادامه داد: یکی از اهداف تشکیل این گنجینه تدوین یک بانک اطلاعاتی از مفاخر و مشاهیر استان است تا مورد استفاده آحاد مختلف مردم به ویژه پژوهشگران و مراکز علمی و تحقیقاتی قرار گیرد.

وی گفت: همچنین در این راستا پرتال گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و بزرگان استان در وب سایت و آرشیو الکترونیکی اسناد این اداره کل و ادارات تابعه ایجاد شده است.

شهیدی که برای طواف راهی مشهدالرضا شد

بنابر این گزارش، شهید دانشجو و طلبه علی عباس حسین پور در مرداد ماه سال 45 در شهر خرم آباد به دنیا آمد و در غروب 23 بهمن ماه سال 64 در منطقه عملیاتی فاو به شهادت رسید و بهشت رضا (ع) شهرستان خرم آباد جایگاه ابدی وی شد.

وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه سعدی گذراند، مقطع راهنمایی ایشان مصادف شد با جریان انقلاب اسلامی و دستور امام خمینی(ره) نسبت به رهایی از بند ظلم و رسیدن به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود.

در دوران دبیرستان مسئول انجمن اسلامی دبیرستان امام خمینی بود که در جو اسلامی کردن دبیرستان نقش فراوان داشت. در زمان انقلاب که آیت الله مدنی به شهر خرم آباد تبعید شده بودند در کلاس و محضر ایشان حضور پیدا کرده و به عنوان مکبر نماز آقا نیز بودند.

هنوز در سال سوم دبیرستان درس می خواند که تکلیف و دین او را به جبهه های نبرد کشانید و در اولین ماموریت در تاریخ 30 بهمن ماه سال 61 در خرمشهر مجروح شد و با آغاز عملیات خیبر دوباره به خط مقدم رفت و برای بار دوم در طلائیه مجروح شد که مجروح بودن ایشان را هم دانشگاهیانش تا بعد از شهادتش نمی دانستند و این نشانه اوج اخلاص وی بود.

وی در عملیات والفجر هشت به گفته دوستانش 40 روز برای استقبال از شهادت روزه گرفت و به عنوان غواص خط شکن شرکت کرد و در سیاهی شب و عبور از موج های عظیم رودخانه اروند همراه با همرزمان خط مستحکم دشمن را در ساحل فاو شکستند و راه عبور رزمندگان را هموار ساختند و در غروب 23 بهمن ماه سال 64 در فاو هنگام گرفتن وضو از ناحیه گلو مورد اصابت ترکش بمب شیمیایی قرار گرفت و در هنگام گفتن "یا زهرا" به شهادت رسید.

نکته جالب اینکه پیکر مطهر ایشان به جای اینکه به زادگاهش خرم آباد انتقال یابد به مشهد الرضا فرستاده شد و این نشانه اوج اخلاص و ارادت وی به آقا علی ابن موسی الرضا(ع) بوده است که آخرین بار برای وداع به طواف امامش می رود.

وصیت نامه شهید طلبه علی عباس حسین پور

بنابر این گزارش در بخشهایی از وصیتنامه این شهید بزرگوار آمده است: چندی قبل در تشییع جنازه شهیدی یکبار و فقط یکبار بویی از بهشت بوی دلنوازی که تا آن زمان در عمرم استشمام نکرده بودم حس کردم، من می روم با کوله باری از گناه و معصیت، به این امید طالب شهادت هستم که بعد از شهادت آقایمان بر سر بالینمان خواهد آمد و گنهکارانی همچو من را شفاعت خواهد کرد.

بارالها دلم چنان گرفته که گویی غم دنیا همگی بر من وارد گشته، دلم از این دنیای مادی از هواهای نفسانی، از وسوسه های شیطانی از گناهان کبیره و صغیره، از زیر پا گذاشتن حق مظلوم و...گرفته.

می خواهم بال بزنم، پرواز کنم،عشق در وجودم موج می زند، معبود و معشوق مرا فرا می خواند، کفنم را بیاورید تا بپوشم، خون من از خون امام حسین(ع) و علی اصغر(ع)بخون خفته رنگین تر نیست.

خدایا احساس می کنم که اعضای تنم میله های زندانی هستند که مرا به اسارت خویش درآورده اند و تلاش مقرون من برای فرار از این زندان بی فایده است مگر به لطف و رحمتت خدایا مرا در صف شهیدان قرار ده و توفیقی عطا کن تا هرچه زودتر جانم را نثار درگاهت گردانم.

بارالها این بار درآمدنم به جبهه دستم باز شده قلمم گیرا شده نوشته هایم پر از عشق شده حالم عوض شده دنیا همچون قفسی برایم تنگ شده و بر دلم احاطه دارد، یقینم افزون شده عشق به طاعت تو در دلم موج می زند، می دانم می دانم بوی این سعادت ابدی به مشامم می رسد، مثل اینکه وقت دیدار است بدنم می لرزد از شوق دیدار، ولی خودم را محکم می گیرم تا نگویند از ترس مرگ است...