به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه خراسانرضوی اظهار كرد: ضرورت دارد تا در طرحهای استانی به ویژه طرح ساماندهی توسعه فضاهای روستایی به مسئله اشتغالزایی و رونق فضای کسب و کار توجه شود.
وي با اشاره به اينكه بنای اصلی دولت فراهم کردن زمینه برای بخش خصوصی است، افزود: امروز بايد فضای کسب و کار رونق پيدا كرده و ركود اقتصادي كاهش پيدا كند.
استاندار خراسان رضوي تصريح كرد: دستگاههایی که خدمات زیربنایی ارائه میدهند بايد بر اساس قانون هزینههایی برای اجرای خدمات به آنان داده شود و دستگاهها بايد هزینههای پروژههای خویش را تأمین کنند.
رشيديان در زمينه مصوبات كارگروه هاي تخصصي زيربنايي استان عنوان كرد: در این کارگروهها مشخص شدن زمان در اولويت است زیرا پروسه طولانی مدت مشکلات عدیدهای را برای سرمایهگذاران و نیز پروژهها بودجود مي آورد.
وي در خصوص طرح ساماندهي توسعه فضاهاي روستايي يادآور شد: خشکسالیها و کمبود آب موجب مهاجرت روستاییان از روستاها شده در نتیجه باید در این طرح ایجاد اشتغال مورد توجه باشد تا براي ماندگاري روستائيان انگيزه ايجاد شود.
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