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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۷

استاندار خراسان‌رضوی:

دستگاه‌ها باید هزینه‌ پروژه‌های خود را تأمین کنند

مشهد – خبرگزاري مهر: استاندار خراسان‌رضوی با اعلام اينكه بنای اصلی دولت فراهم کردن زمینه برای بخش خصوصی است، گفت: دستگاه‌ها بايد بتوانند هزینه‌های پروژه‌های خود را تأمین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان‌رضوی اظهار كرد: ضرورت دارد تا در طرح‌های استانی به ویژه طرح ساماندهی توسعه فضاهای روستایی به مسئله اشتغال‌زایی و رونق فضای کسب و کار توجه شود.

وي با اشاره به اينكه بنای اصلی دولت فراهم کردن زمینه برای بخش خصوصی است، افزود: امروز بايد فضای کسب و کار رونق پيدا كرده و ركود اقتصادي كاهش پيدا كند.

استاندار خراسان رضوي تصريح كرد: دستگاه‌هایی که خدمات زیربنایی ارائه می‌دهند بايد بر اساس قانون هزینه‌هایی برای اجرای خدمات به آنان داده ‌شود و دستگاه‌ها بايد هزینه‌های پروژه‌های خویش را تأمین کنند.

رشيديان در زمينه مصوبات كارگروه هاي تخصصي زيربنايي استان عنوان كرد: در این کارگروه‌ها مشخص شدن زمان در اولويت است زیرا پروسه طولانی مدت مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و نیز پروژه‌ها بودجود مي آورد.

وي در خصوص طرح ساماندهي توسعه فضاهاي روستايي يادآور شد: خشک‌سالی‌ها و کمبود آب موجب مهاجرت روستاییان از روستاها شده در نتیجه باید در این طرح ایجاد اشتغال مورد توجه باشد تا براي ماندگاري روستائيان انگيزه ايجاد شود.

کد مطلب 2338762

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