باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان به معنای درگیری‌ و جنگ بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، ملامحمد عمر مجاهد رهبر طالبان در پیامی تاکید کرد: طالبان باید بر تلاش های خود برای تامین امنیت و عدالت در مناطق تحت تسلط خود افزده و جلوی دزدان و راهزنان را بگیرند و برای مردم فضای امن و آرامش را مهیا سازند.



ملامحمد عمر در این پیام با اشاره به کشته شدن غیرنظامیان در جریان حملات طالبان در نقاط مختلف افغانستان تاکید کرد که طالبان برای آنکه بتوانند قلب و روح غیرنظامیان را تسخیر کنند باید از افزایش تلفات آنها جلوگیری کنند.



رهبر طالبان با اشاره به معاهده امنیتی دو جانبه با آمریکا هشدار داد که باقی ماندن هزاران نیروی آمریکایی در افغانستان پس از سال جاری میلادی به معنای درگیری‌ و جنگ بیشتر است و از این رو از عبدالله عبدالله و اشرف غنی، نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می خواهم تا این معاهده امنیتی را امضا نکنند.