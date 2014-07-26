نظارت مستمر بر مراکز نگهداری حیات وحش در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس احمدی با اعلام این خبر گفت: با توجه به تفاهم نامه منعقده بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و سازمان دامپزشکی و پیرو اهداف مشترک از جمله نظارت بر ساماندهی مراکز نگهداری حیات وحش و کنترل بیماریهای مشترک حیوانات اهلی و وحشی،طی چند روز گذشته کارشناسان این اداره به همراه کارشناس اداره کل دامپزشکی استان از مرکز نگهداری حیات وحش پارک شهر بازدید نموده اند.

وی با بیان اینکه این مرکز فاقد مجوز زیست محیطی می باشد، افزود: بر این اساس مکاتباتی با شهرداری منطقه ۲۲ تهران صورت گرفته تا ضمن ارسال مدارک و مستندات و طرح توجیهی فنی جهت اخذ مجوز زیست محیطی نسبت به اصلاح و رفع مشکلات مشاهده شده اقدام نمایند.

احمدی با اشاره به اینکه مراکز نگهداری داخل پارکهای شهری یکی از محلهای بسیار حساس از نظر امکان شیوع بیماریهای مشترک انسان و حیات وحش می باشد،اظهار داشت: مراقبت و نظارت بر این مراکز یکی از برنامه های اصلی این اداره بوده و حضور مناسب دامپزشکان مورد اعتماد در این مجموعه و کنترلهای بالینی آنها بسیار حائز اهمیت می باشد و شهرداریهای مناطق نیز می بایست نسبت به این امر توجه خاصی داشته باشند.