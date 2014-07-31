بوی دود و خون در کوچه های غزه به مشام می رسد/مدعیان حقوق بشر فقط نظاره گرند!

فلسطین و غزه پس از پشت سر گذاشتن عید فطر همچنان خونبارترین روزهای خود را سپری می کند. چنانکه تنها در روزهای اخیر که در تمامی کشورهای مسلمان تعطیلات عید فطر و مراسم جشن و شادی برپا بود 328 فلسطینی شهید و 980 نفر دیگر زخمی شدند. مسلمانان غزه امسال ماه رمضان را با امتحانی بزرگ پشت سر گذاشتند و اینبار رشادت خود را با صبر خود نه در برابر نخوردن و نیاشامیدن بلکه در برابر قربانی شدن عزیزانشان به منصه ظهور گذاشتند.

در هر خیابان و هر خانه ای در غزه نشانی از خون و باروت هست که زرادخانه های رژیم صهیونیستی آن را برجای گذاشتند و شمار شهدای غزه به 1400 رسیده و روز عید فطر در غزه "عید شهید" نامیده شد و هزارن نفر از جمعیت دو میلیون نفری غزه عزیزان خود را طی سه هفته اخیر از دست داده اند و بدون آنکه آتش حملات رژیم صهیونیستی مجالی برای پوشیدن رخت سیاه و گرفتن مراسم عزاداری باقی بگذارد، هزاران نفر عزادار شده اند اما با این وجود هنوز وحدت و اتحاد در میان مردم و گروههای فلسطینی وجود دارد و همچنان یکصدا در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی که از حمایتهای تسلیحاتی دیگر قدرتهای سلطه طلب برخوردارند ایستاده اند و این پایداری آنها مقامات رژیم صهیونیستی را دچار استیصال و درماندگی کرده است.

غزه به لطف حملات پیاپی رژیم صهیونیستی! تبدیل به بزرگترین خانه عزا در طول تاریخ معاصر شده است.

همه چیز از ناپدید و سپس کشته شدن سه صهیونیست در الخلیل شروع شد که برخی معتقدند این اقدام توسط خود صهیونیستها صورت گرفت، با اینکه طبق اظهارات سران مقاومت، رژیم صهیونیستی احتیاجی به بهانه برای اعمال تجاوزات خود علیه فلسطینیها ندارد، با پیدا شدن اجساد این سه صهیونیست، از آن به عنوان دستاویزی برای جنایات جدید خود در غزه استفاده کرد و با شهادت "محمد ابوخضیر" نوجوان 17 ساله فلسطینی به دست صهیونیستها آتش درگیریها بالا گرفت و حملات هوایی و پس از آن دریایی و زمینی رژیم صهیونیستی به غزه شدت گرفت.

این سومین تجاوز گسترده نظامی رژیم صهیونستی به نوار غزه محسوب می شود، اولین جنگ که در سال 2009 اتفاق افتاد و 22 روز طول کشید و دومین جنگ نیز هشت روز به طول انجامید.

با وجود اینکه هنوز آتش بس در غزه برقرار نشده و امروز بیست و پنجمین روز تشدید حملات رژیم صهیونیستی محسوب می شود، تعداد قربانیان جنگ سوم از آمار قربانیان جنگ اول در سال 2009 که حدود 6900 شهید و زخمی بود پیشی گرفته و از مرز 9000 نفر فراتر رفته است.

در این میان بسیاری از مدارس، مساجد، بیمارستانها ساختمانهای دولتی و امنیتی و پناهگاههای امن در اثر حملات هوایی و توپخوانه ای رژیم صهیونیستی به کلی منهدم شده است.

این در حالی است که منابع بیمارستانی بارها درخصوص کمبود دارو و امکانات پزشکی در بیمارستانهای نوار غزه هشدار داده اند.

پایگاه روسیا الیوم نیز در گزارشی از کمبود قبر برای شهدای فلسطینی خبر داد و اعلام کرد در برخی موارد سه شهید در یک قبر قرار داده می شوند.

هزاران نفر طی سه هفته اخیر از خانه خود آواره شدند چنانکه طبق گزارشی که اخیرا از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد 220 هزار فلسطینی آواره شدند و هم اکنون در مدارس آنروا سکونت دارند اما این افراد حتی در مناطق امن نیز امنیت ندارند.

رژیم صهیونیستی با نقض قوانین بین المللی اقدام به هدف قرار دادن آمبولانسها و مراکز درمانی می کند و تنها در طی یک هفته اخیر سه بار مدارس موبوط به سازمان ملل را در مناطق مختلف نوار غزه که به عنوان پناهگاهی برای فلسطینیها محسوب می شود مورد هدف قرار داد که دهها نفر از پناهندگان ساکن در این مدارس شهید و زخمی شده اند.

با این که این امر نقض آشکار قوانین بین المللی محسوب می شود "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل تنها به گفتن جمله "از شنیدن خبر حمله به مدرسه متعلق به سازمان ملل شوکه شدم" در مرحله اول اکتفا کرد و روز گذشته نیز این حملات را محکوم کرد اما بیان اظهارات فوق به نظر نمایشی و صرفا جهت اغنای افکار عمومی صورت گرفته و هیچ گونه جنبه الزام آوری در بطن خود ندارد و آمریکا و دیگر کشورهایی که داعیه حقوق بشرشان گوش فلک را کر کرده است در این مورد سکوت اختیار کردند و سخنی از آن به زبان نمی آورند در حالیکه همچنان بر این ادعای پوچ خود که اسرائیل از خود دفاع می کند پافشاری می کنند و این عجیب است که اسرائیل در دفاع از خود پناهگاههای مربوط به سازمان ملل را که زنان و کودکان وحشت زده و بی پناه در آن سکونت دارند هدف قرار می دهد!

از سوی دیگر کشورهای عربی و اسلامی که در طول تاریخ با سکوت خود خیانت خود را به مردم مظلوم فلسطین اثبات کرده اند، همچنان به سردادن شعارهایی که هیچ سودی برای مردم فلسطین ندارد اکتفا کرده اند و هر از گاهی اخباری در خصوص ارائه طرحی برای برقراری آتش بس در غزه از سوی برخی کشورها به گوش می رسد که آن هم مثل شعارهای سران این کشورها به فراموشی سپرده می شود و هیچ نتیجه ای در بر ندارد. چنانکه قاهره با ارائه طرحی خواهان برقراری آتش بس در غزه شد و این طرح که ازقضا به نفع رژیم صهیونیستی نیز بود با موافقت این رژیم مواجه شد اما سران مقاومت از طرح مذکور استقبال نکردند و قاهره نیز با پافشاری بر اجرای طرح خود برای برقراری آتش بس در غزه به شماتت مقاومت پرداختند، اما امروز منابع فلسطینی از آغاز مجددد تلاشهای دیپلماتیک در مصر خبر دادند و اعلام کردند که هیئت فلسطینی متشکل از سران گروههای مقاومت در غزه و هیئت صهیونیستی به مصر رفته اند تا در خصوص برقراری آتش بس در غزه رایزنی کنند.

این در حالی است که برخی منابع صهیونیستی اعلام کردند که آغاز تحرکات اخیر در قاهره به درخواست اسرائیل صورت گرفته و نتانیاهو برای پایان دادن به این جنگ و خروج از غزه دست به دامان مصر شده است.

چراکه حملات موشکی گروههای مقاومت به اراضی اشغالی اقتصاد اسرائیل را فلج کرده و ، فرودگاه بین المللی بن گوریون نیز با تعلیق پروازهای خارجی به دلیل تشدید اوضاع امنیتی در تل آویو و حملات موشکی نیروهای مقاومت به این فرودگاه، آن را به حالت نیمه تعطیل در آورده است، حدود شش میلیون صهیونیست در پناهگاه های امن قرار گرفته اند و بر اساس پیش بینیها جنگ اسرائیل علیه غزه و حملات موشکی مقاومت به رژیم اشغالی بر جریان مهاجرت یهودیها به اراضی اشغالی تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت و به نوعی همه رشته هایی که سران این رژیم طی سالیان متمادی برای جذب مهاجران یهودی از دیگر نقاط دنیا به اراضی اشغالی بافته اند را پنبه می کند و حتی طبق گزارشهای موجود مهاجرت معکوس در اراضی اشغالی در هفته های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

در این بین، همگرایی فتح و حماس در قالب دولت آشتی ملی فلسطین که چندی پیش تشکیل شده بود و این نقطه عطفی در ایجاد وحدت و همگرایی در میان گروههای فلسطینی که مدتها به خون هم تشنه بودند محسوب می شد، در اوایل جنگ سوم غزه به چالش کشیده شد. سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین با شماتت حماس در عدم پذیرش طرح قاهره و اظهارات "ابومازن" در همین راستا، از جمله مواردی بود که امکان داشت این همگرایی را دچار لغزش کند، اما چندی بعد مقامات حماس و تشکیلات خودگردان از جمله "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس و ابومازن اعلام کردند که هیچ اختلافی بایکدیگر ندارند و از آن پس ابومازن بارها تأکید کرد که هر آتش بسی در غزه باید مطالبات مردم فلسطین و مقاومت را در نظر داشته باشد.

روز شنبه آتش بس 12 ساعته ای برقرار شد که از ساعت 8 صبح به وقت محلی در نوار غزه آغاز و تا ساعت 8 شب به طول انجامید، با اینکه این آتش بس چندین بار توسط رژیم صهیونیستی نقض شد، در ادامه عملیات تفحص در مناطق مختلف نوار غزه از جمله شجاعیه و خزاعه پیکر حدود 150 شهید کشف شد، این آتش بس دوطرفه با تمدید 4 ساعت دیگر تا ساعت 24 روز شنبه به طول انجامید و پس از آن مقامات رژیم صهیونیستی از تمدید مجدد آن برای 24 ساعت دیگر و به صورت یکطرفه خبر دادند اما با وجود اینکه چندین بار این آتش بس یکطرفه توسط خود اسرائیل نقض شد، ظهر امروز این رژیم با اعلام توقف آتش بس مجددا حملات خود را در نوار غزه تشدید کرد و باز هم رسانه های فلسطینی هر لحظه خبری جدید از آمار قربانیان این حملات منتشر می کنند.

اما راه حل فلسطین نه آتش بس است و نه به اصطلاح صلح. چرا که مهمترین موضوعات یعنی اشغالگری و غصب سرزمین توسط رژیم صهیونیستی سر جای خود باقی است.

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گزارش از فاطمه درخشان