سقوط درختان در خیابانهای اصفهان به دلیل خشک شدن ریشه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سلیمانی پور پیش از ظهر شنبه در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری اصفهان 154 چاه ایزومتری در سطح شهر اصفهان حفر کرده است، افزود: این در حالی است که با خشک شدن بخش اعظم از این چاهها مشکلات زیادی در بخش آبیاری فضای سبز شهر ایجاد شود.
وی با بیان اینکه برای آبیاری فضای سبز جنوب اصفهان دچار مشکل جدی هستیم، ادامه داد: برای آبیاری فضای سبز شهر اصفهان به سمت مبارکه نیز دچار مشکل جدی هستیم چرا که روان آبها در این بخش به دلیل حفر چالههای زیاد نمیتوانند به سمت فضای سبز سوق پیدا کنند.
رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه چاههایی که به واسطه آنها فضای سبز صفه و سپاهانشهر آبیاری میشده است در حال حاضر در وضعیت نامطلوبی به سر میبرند، اظهار داشت: یکی از این چاهها به صورت کلی خشک شده است، یکی دیگر نیز آب همراه ماسه از آن خارج میشود و تنها یک چاه در حال حاضر برای آبرسانی به این فضا موجود است.
وی با بیان اینکه پیشبینی تصفیه خانه برای جنوب اصفهان و به ویژه صفه و سپاهانشهر در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: با راهاندازی این تصفیه خانه به راحتی میتوان آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز صفه، سپاهانشهر و بخشی از شهید کشوری را تامین کرد.
سلیمانی پور با بیان اینکه در ناژوان با بحران کمبود آب روبرو هستیم، ادامه داد: با باز کردن 10 روزه آب در رودخانه زاینده رود در هر ماه نمیتوان درد بی آبی در ناژوان را مداوا کرد.
وی با بیان اینکه انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز بهترین روش تامین آب پایدار برای آبیاری فضای سبز اصفهان است، گفت: در این راستا قراردادی با شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان منعقد شده است.
رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه آبیاری درختان در اولویت آبیاری فضای سبز قرار دارد، گفت: متاسفانه اخیراً به دلیل کمبود آب ریشه برخی از درختان خشک شده و با کوچکترین وزش باد و یا تکانی سقوط میکنند و خسارات جبران ناپذیری را به بار میآورند.
وی با بیان اینکه حذف چمن در بخشی از قسمتهای شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این راستا حذف چمن در قسمتهایی از خیابان امام خمینی (ره) به دلیل عدم توان آبرسانی در دستور کار قرار گرفته است.
اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: متاسفانه اخیراً به دلیل کمبود آب، ریشه برخی درختان خشک شده و با کوچکترین وزش باد و یا تکانی سقوط میکنند و خسارات جبران ناپذیری به بار میآورند.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد سلیمانی پور پیش از ظهر شنبه در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری اصفهان 154 چاه ایزومتری در سطح شهر اصفهان حفر کرده است، افزود: این در حالی است که با خشک شدن بخش اعظم از این چاهها مشکلات زیادی در بخش آبیاری فضای سبز شهر ایجاد شود.
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