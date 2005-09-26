برنامه خود اشتغالي 2 ، ذهن برتر و نكته ها در شبكه آموزش

به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، برنامه "خود اشتغالي2" به تهيه كنندگي "مهدي دزياني" در 70 قسمت 25 دقيقه اي در شبكه آموزش تهيه شده است.

اين برنامه با موضوعات آموزشي از جمله رنگ كاري، كاغذسازي و .... تهيه شده وهرروز ساعت 21 از شبكه آموزش پخش خواهد شد.

همچنين برنامه "نكته ها" ويژه مرور درس ها براي دواطلبان كنكور سراسري به تهيه كنندگي "علي شعباني" توليد شده است. در اين برنامه نكته هايي از دروس زبان انگليسي (روزهاي زوج ساعت 13)، نكته هاي عربي (روزهاي فرد ساعت 13)، نكته هاي معارف اسلامي (روزهاي زوج ساعت 13:30)، نكته هاي ادبيات (روزهاي فرد ساعت 13:30)، نكته هاي فيزيك (روزهاي شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت14)، نكته هاي حسابان (روزهاي يكشنبه، چهارشنبه وجمعه ساعت 14)، نكته هاي زيست شناسي (روزهاي شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 14:30)، نكته هاي رياضيات( روزهاي يكشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 14:30)، نكته هاي هندسه ( روزهاي دوشنبه ساعت 14:30" پخش مي شود.

برنامه "ذهن برتر" در 26 قسمت 25 دقيقه اي به تهيه كنندگي "سعيد ملك محمدي" درقالب تركيبي - استوديويي تهيه شده است.

اين برنامه به موضوعاتي همچون آموزش روش هاي تندخواني و تقويت حافظه، يادگيري و درك صحيح مطالب، ترسيم الگوي يادگيري، اصول صحيح مطالعه و درك مطالب، اصول صحيح خواندن بدون فراموشي، اصول صحيح مطالعه، تكنيك هاي تمركز فكر، يادگيري و اصطلاحات و لغات زبان هاي خارجي، تكنيك هاي كسب روحيه و اعتماد به نفس مي پردازد.

اين برنامه همه روزه ساعت 22 و تكرار آن روز بعد ساعت 11 از شبكه آموزش سيما پخش خواهد شد.