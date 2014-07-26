مسئولان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر دریکوند ظهر شنبه در مراسم رونمایی از سند هویتی شهید "علی عباس حسین پور" با تاکید بر اینکه عزت، آرامش و امنیت امروز کشور به دلیل جانفشانی های شهدا، ایثارگران و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است اظهار داشت: شهدا در هشت سال دفاع مقدس به خاطر اسلام و ارزشهای اسلامی جان خود را فدا کردند.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان عنوان کرد: این امر تکلیفی است که بر دوش ما مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دارد.

مشاور استاندار لرستان در امور ایثارگران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه بیان داشت: وظیفه الهی ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مملکت اسلامی است.

دریکوند با تاکید بر اینکه هر کدام از مسئولان اجرایی در هر جایگاهی که قرار دارند باید اقدام به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کنند افزود: نباید به گونه ای اقدام شود که این فرهنگ غنی در جامعه به خصوص در بین جوانان از بین برود.

وقتی تنها سردار ملی لرستان یک کوچه به نامش ندارد

مدیر کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان لرستان نیز در این مراسم با تاکید بر اقدام عملی در رابطه با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بیان داشت: ما تنها نباید در این رابطه حرف و شعار بدهیم بلکه باید در مقام عمل اقدام به این کار کنیم.

سرهنگ ناصر فرید با تاکید بر انجام کارهای فرهنگی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان لرستان عنوان کرد: متاسفانه در این زمینه آنطور که باید اقدام نشده که این می طلبد که مدیران دستگاههای اجرایی استان تلاش بیشتری در مقام عمل داشته باشند.

وی با بیان اینکه شهید "بروجردی" تنها سردار ملی استان لرستان است ادامه داد: این در حالیست که حتی یک کوچه "بن بست" هم به نام ایشان در استان نامگذاری نشده است.

مدیر کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان لرستان با تاکید بر نامگذاری میادین و کوچه های استان به خصوص مرکز لرستان با نام شهدا بیان داشت: برخی نقاط شهر خرم آباد در هنگام جنگ تحمیلی مورد حملات هوایی قرار گرفته و 300 نفر شهید هم دارند این حالیست که در این نقاط حتی یک المان یا نمادی برای معرفی این شهدا وجود ندارد.

سرهنگ فرید با بیان اینکه استانهای دیگر به خوبی اقدام به معرفی شهدای خود در کشور کرده اند عنوان کرد: این در حالیست که تعداد شهدای استان لرستان با توجه به جمعیت استان خیلی بالاتر از شهدای استانهای دیگر است.