اسامی 241 صرافی دارای مجوز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به تازگی فهرست صرافی های دارای مجوز را به روز کرد. در این فهرست نام 241 صرافی به همراه آدرس و شماره تماس به ثبت رسیده است. در این فهرست جدید، نام بخشی از صرافی ها در ستون "وضعیت" با عناوین در حال بررسی و تعلیق قید شده است.

عنوان در حال بررسی در واقع بیانگر اقدام صرافی به دریافت مجوز است و این خود به نوعی مجوزی برای فعالیت موقت بود اما با حذف صرافی های دارای این عناوین، احتمال توقف فعالیت آنها به وجود می آید.

براساس این جدول، استان تهران با 64 صرافی و آذربایجان غربی با 21 صرافی، بیشترین صرافی های دارای مجوز را دارد.

تعداد صرافی ها دارای مجوز در استان هرمزگان 20، همدان یک، یزد یک، مرکزی یک، مازندران 5، گیلان 4، گلستان 3، کرمانشاه 4، کرمان 3، کردستان 10، قم 5، قزوین 3، فارس 8، سیستان 11، البرز 5، اصفهان 16، زنجان یک، خوزستان 5، خراسان رضوی 10، چهار محال و بختیاری یک، بوشهر 5، آذربایجان شرقی 13 و ایلام یک صرافی است.

برای دریافت فهرست کامل صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی را "اینجا" را کلیک کنید.