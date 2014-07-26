بخش خصوصی برای تولید برق از زباله در لیا آمادگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زاهدپور ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی که در استانداری برگزار شد گفت: سرمايه گذار براي راه اندازي طرح توليد برق از گاز متان در محل دفن زباله ليا اعلام آمادگي كرده که مقدمات کار فراهم می شود.



زاهدپور تصریح کرد: مجتمع دفن پسماندهای لیا از سال 63 به شهرداري قزوين واگذار شده و در حال حاضر با واگذاري اين مجموعه به مساحت 20 هكتار به شركت شهركهاي صنعتي استان موافقت شده است.



وي افزود: هم اکنون براي سرمايه گذاري در اين مجموعه در توليد برق از گاز متان اعلام آمادگي شده و طبق تاكيد و دستور استاندار به عنوان محل دفن زباله تعطيل شده است.



مديركل دفتر امور شهري استانداري يادآورشد: سرمايه گذار متقاضي 1500 متر زمين برای اجراي طرح در قالب يك قرارداد 15 ساله است.



وي با اشاره به وضعيت پسماندهاي صنعتي در استان اظهارداشت: بر اساس قانون متولي پسماندهاي صنعتي، توليد كننده زباله است كه سازمان صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك هاي صنعتي بايد در اين خصوص اقدامات موثري را انجام دهند.



زاهدپور گفت: متاسفانه تا به امروز مديريت و ساماندهي پسماندهاي صنعتي خارج از وظايف و ماموريت هاي اين دو دستگاه بوده كه بايد نسبت به اين موضوع تجديد نظر كنیم.



وي تصریح کرد: تاكنون در زمینه زباله صنعتي مطالعه و بررسي جامع و كاملی صورت نگرفته است که این خلاء باید جبران شود.

زاهدپور در پایان گفت:براي دفن بهداشتي زباله هاي صنعتي در زميني به مساحت 10 هكتار سرمايه گذار اعلام آمادگي كرده که بزودی انجام خواهد شد.

مسعود نصرتی شهردار قزوین نیز گفت: پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت سایر استانها برای نمونه انتقال زباله به ساوه و یا دفن در آبیک بررسی لازم صورت گیرد تا فرصت کافی برای آماده کردن سایت محمد آباد در یک سال آینده فراهم شود.



نصرتی بیان کرد: یک شرکت خصوصی با مشارکت چند شهرداری استان آماده سرمایه گذاری در این حوزه هستند اما باید در کوتاه مدت هم برای دفن زباله صنعتی اقدام شود تا در مسائل زیست محیطی با مشکل مواجه نشویم.