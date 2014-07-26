عکس ماهواره ای یک فضانورد از فجایع غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، Alexander Gerst فضانورد آلمانی تصویر ماهواره ای از بمباران منطقه غزه را در ایستگاه فضایی بین المللی منتشر کرده است. وی در پایان این تصویر از تالم و همینطور نهایت تاسف خود نسبت به فجایع رژیم صهیونیستی در منطقه غزه سخن رانده است.



این عکس تاکنون بیش از 21 هزار بار دیده و در وب سایت های مختلف پخش شده است.





کاربران بسیاری نیز انزجار و تنفر خود از رژیم صهیونیستی را با یادداشت هایی که در زیر این عکس گذاشته بودند، به نمایش گذاشتند:



الکس می نویسد:"این غم انگیز ترین صحنه ای است که در تمام عمرم دیده ام، این صحنه همانند فوران آتشفشان است نه یک منطقه که کودکان و زنان و افراد بی گناه در آن زندگی می کنند."

سالی می نویسد:"دلخراش است"

دیوید می نویسد:"تاکنون چه تعداد زنان، مردان و کودکان بی گناه محکوم به مرگ شده اند. آیا این جنایت کافی نیست؟"



بسیاری از کاربران نیز از این فضانورد آلمانی که چنین عکسی را به اشتراک گذاشته، تشکر کرده و از اعمال رژیم صهیونیستی اظهار انزجار کرده اند.