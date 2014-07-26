  1. دانشگاه و فناوری
۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۲۵

عکس ماهواره ای یک فضانورد از فجایع غزه

عکس ماهواره ای یک فضانورد از فجایع غزه

فضانورد آلمانی Alexander Gerst تصویر ماهواره ای از انفجار و فجایع غزه منتشر کرده که با سیلی از انعکاس های بین المللی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، Alexander Gerst فضانورد آلمانی تصویر ماهواره ای از بمباران منطقه غزه را در ایستگاه فضایی بین المللی منتشر کرده است. وی در پایان این تصویر از تالم و همینطور نهایت تاسف خود نسبت به فجایع رژیم صهیونیستی در منطقه غزه سخن رانده است.

این عکس تاکنون بیش از 21 هزار بار دیده و در وب سایت های مختلف پخش شده است.


 

کاربران بسیاری نیز انزجار و تنفر خود از رژیم صهیونیستی را با یادداشت هایی که در زیر این عکس گذاشته بودند، به نمایش گذاشتند:

الکس می نویسد:"این غم انگیز ترین صحنه ای است که در تمام عمرم دیده ام، این صحنه همانند فوران آتشفشان است نه یک منطقه که کودکان و زنان و افراد بی گناه در آن زندگی می کنند."

سالی می نویسد:"دلخراش است"

دیوید می نویسد:"تاکنون چه تعداد زنان، مردان و کودکان بی گناه محکوم به مرگ شده اند. آیا این جنایت کافی نیست؟"

بسیاری از کاربران نیز از این فضانورد آلمانی که چنین عکسی را به اشتراک گذاشته، تشکر کرده و از اعمال رژیم صهیونیستی اظهار انزجار کرده اند.

کد مطلب 2338793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها