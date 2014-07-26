رسانه ملی در مورد عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه اطلاع رسانی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بناب با اشاره به تاثیرات خشک شدن دریاچه در زمین های کشاورزی منطقه و شور شدن آب های زیرزمینی گفت: باید همه مردم مخصوصا سایر شهرها و استان ها از عواقب و خطرات خشک شدن دریاچه ارومیه آگاه شوند که نیاز است رسانه ملی با جدیت وارد این موضوع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت باید وارد فازهای عملیاتی احیای دریاچه شود، گفت: با اینکه کارگروه‌های مختلفی در دولت یازدهم برای نجات دریاچه ارومیه تشکیل شده ولی متاسفانه هنوز اقدام عملی مشاهده نکرده ایم.

حجت الاسلام باقری بنابی با تاکید بر اینکه عدم احیای دریاچه می تواند زندگی مردم استان و مناطق اطراف را تحت تاثیرقرار دهد، گفت: مسئولان و مدیران کارگروه های احیای دریاچه باید مردم را از آخرین اقدامات انجام یافته مطلع کنند تا مردم نگران نباشند و اگر هم کاری انجام نشده با صداق به مردم بگویند و گزارش دهند.